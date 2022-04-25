Dynamische aansluiting van panelen

Combineer elk formaat van de Philips L-Line 7000 LED-panelen en creëer zo één display van elke vorm en afmeting. De dynamische, flexibele bevestigingspinnen zijn geschikt voor elke situatie en zorgen voor een vloeiend en naadloos schermoppervlak. Voor nog meer gemak en efficiëntie is elk LED-paneel voorzien van openingen aan beide zijden voor veelzijdige bekabelde aansluiting tussen de LED-panelen en externe ingangsaansluitingen. De openingen aan de boven- en onderkant van het LED-paneel kunnen worden uitgeklapt voor het geval dat toegang alleen mogelijk is vanaf de boven- of onderkant van het paneel.