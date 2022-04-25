41BDL7224L/00
Laat uw fantasie nog meer de vrije loop
Geen grenzen. Geen beperkingen. De Philips L-Line 7000-serie is een LED-signage-oplossing die eindeloos veel mogelijkheden biedt qua vorm en formaat. De naadloze koppeling en diverse afmetingen staan garant voor unieke displays in ieder formaat. Zo creëert u het perfecte resultaat.
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
LED-display
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De LED-panelen uit de Philips L-Line 7000-serie worden geleverd in een hoogte van 25 cm en zijn verkrijgbaar in breedten van 50 cm, 75 cm en 100 cm. Deze displays kunnen in elk liggend formaat worden geïnstalleerd, zonder beperkingen wat betreft de grootte. Ook verkrijgbaar met schuine hoeken voor gebogen ontwerpen in zowel bolle als holle formaten.
Perfectie bereiken door precisie. Actieve statusbewaking maakt snel, eenvoudig en voorspelbaar onderhoud mogelijk door de exacte eenheid met een storing en de locatie weer te geven. Het gebruik van deze software die zowel online als offline in real-time werkt, zorgt dat vervanging van het relevante onderdeel een efficiënt proces wordt en is een must voor display-eigenaars met veel geografische locaties.
Elk Philips L-Line LED-paneel wordt in onze fabriek gekalibreerd onder perfecte omstandigheden. Dit betekent dat er geen verdere kalibratie op locatie nodig is, wat resulteert in snellere installaties. Voor snel onderhoud zijn kalibratie- en configuratiebestanden beschikbaar.
Combineer elk formaat van de Philips L-Line 7000 LED-panelen en creëer zo één display van elke vorm en afmeting. De dynamische, flexibele bevestigingspinnen zijn geschikt voor elke situatie en zorgen voor een vloeiend en naadloos schermoppervlak. Voor nog meer gemak en efficiëntie is elk LED-paneel voorzien van openingen aan beide zijden voor veelzijdige bekabelde aansluiting tussen de LED-panelen en externe ingangsaansluitingen. De openingen aan de boven- en onderkant van het LED-paneel kunnen worden uitgeklapt voor het geval dat toegang alleen mogelijk is vanaf de boven- of onderkant van het paneel.
Creëer randloze displays in elke vorm, grootte of resolutie. Dankzij het modulaire ontwerp van de professionele LED-panelen van Philips kunt u zich aanpassen aan elke ruimte. Bouw uitgebreide, meeslepende installaties of stel intrigerende patronen samen. Maak eenvoudig displays die naadloos aansluiten rond deuren en andere openingen. Zelfs hoeken en gebogen schermen zijn eenvoudig te maken met de nieuwe Philips 7000-serie.
Uw Philips Professional LED-display is voorzien van ingebouwde kabelruimte, zodat de voedings- en datakabels netjes blijven. De behuizingen van de displays zijn in een ringnetwerk aangesloten voor zowel voeding als data. Zo blijven de kabels geordend en gaat de installatie sneller.
Philips Professional LED-schermen bevatten hoogwaardige LEDs die grondig getest, energiezuinig en kosteneffectief zijn. Bovendien zorgt de verbeterde technologie ervoor dat de display dynamisch kan besparen op energieverbruik.
De conforme stof-, vuil-, schimmel- en vochtbestendige coating beschermt dit product en maakt eenvoudiger onderhoud mogelijk. Gecertificeerd tegen binnendringen volgens beschermingsklasse IP30 voor minder kans op kortsluiting door stof en corrosie.
Het brandvertragende ontwerp vertraagt de verspreiding van vlammen en helpt de structurele integriteit van het LED-paneel te beschermen in geval van brand. Getest en gecertificeerd volgens Europese norm B1 DIN4102, Britse norm (BS476-7) en Noord-Amerikaanse norm UL94.
De gepatenteerde, eenvoudig te monteren beugels zorgen voor een nog snellere installatie. Deze optionele onderdelen zijn leverbaar voor vlakke LED-montage, bol gebogen hoeken (177,5/175/172,5 graden) en L-vormige hoeken van 90 graden.
Beeld/scherm
Comfort
Vermogen
Voorwaarden voor een goede werking
Kast
Module
Accessoires
Diversen
Gegevens van de verpakking
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