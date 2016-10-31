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    Signage Solutions Multi-touchdisplay

    10BDL3051T/00

    Algemene waardering / 5
    • Reviews Reviews

    Grote impact

    Van adverteren tot navigatie, dit fantastisch heldere, slimme multi-touchdisplay is ideaal als er niet zo veel ruimte beschikbaar is. Een veelzijdige alles-in-een-oplossing waarbij de inhoud op afstand kan worden beheerd. Dankzij Power over Ethernet kan het display overal worden geplaatst

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Multi-touchdisplay

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    Grote impact

    Klein multi-touchdisplay.

    • 10"
    • Met Android
    • Multi-Touch
    CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

    CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

    Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

    Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

    Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

    Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

    Android SoC-processor. (Web)Apps

    Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.

    Ingebouwde camera en luidsprekers

    Dankzij de ingebouwde camera en luidsprekers is dit kleine touchscreen echt een veelzijdige, slimme oplossing. Gebruik het om het aantal winkelbezoekers te meten, bewegingen door de winkel te analyseren, en nog veel meer. Gebruik de kracht van Android AI-apps om gerichte content te tonen. Of gebruik uw beeldscherm gewoon voor videoconferenties.

    Eenvoudige installatie met PoE+-technologie

    U kunt uw Philips Professional Display vrijwel overal neerzetten. Met PoE+ kunnen voeding en gegevens worden geleverd aan uw scherm via één Ethernet-kabel. U hebt ook geen stopcontact nodig, maar er wordt wel een stroomadapter meegeleverd, voor het geval dat u uw display toch wilt aansluiten.

    Intern geheugen. Content uploaden voor direct afspelen

    Sla content op en speel het af zonder een permanente externe speler nodig te hebben. Uw Philips Professional Display heeft een intern geheugen, waarmee u media kunt uploaden om direct af te spelen op het display. Het interne geheugen werkt ook als een opslagplaats voor online streaming.

    CMND & Deploy. Apps installeren en starten op afstand

    Installeer en start snel alle apps, zelfs wanneer u niet op locatie bent en op afstand werkt. Met CMND & Deploy kunt u uw eigen apps toevoegen en bijwerken, maar ook apps van de Philips Professional Display App Store. U hoeft alleen maar de QR-code te scannen, u aan te melden bij de app store, en op de app te klikken die u wilt installeren. De app wordt automatisch gedownload en geopend.

    Technische specificaties

    • Beeld/scherm

      Schermdiagonaal (centimeters)
      25.6  cm
      Schermdiagonaal (inch)
      10.1''  inch
      Beeldformaat
      16:10
      Schermresolutie
      1280 x 800
      Optimale resolutie
      1280 x 800
      Helderheid
      300  cd/m²
      Schermkleuren
      262 duizend
      Contrastverhouding (normaal)
      800:1
      Responstijd (normaal)
      30  ms
      Kijkhoek (horizontaal)
      170  graad
      Kijkhoek (verticaal)
      170  graad
      Besturingssysteem
      Android 4.4.4

    • Connectiviteit

      Audio-uitgang
      Externe luidsprekeraansluiting
      Andere aansluitingen
      • USB
      • micro SD
      Video-uitgang
      HDMI
      Externe bediening
      RJ45

    • Comfort

      Plaatsing
      • Liggend (24/7)
      • Staand (24/7)
      Schermbeveiligingsfuncties
      Pixelverschuiving, lage helderheid
      Bediening via toetsenbord
      • Verborgen
      • Vergrendelbaar
      Energiebesparingsfuncties
      Smart Power
      Beeldprestaties
      Geavanceerde kleurinstelling
      Bestuurbaar vanaf het netwerk
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Geheugen
      8 GB eMMC

    • Geluid

      Ingebouwde luidsprekers
      2 x 2 W

    • Vermogen

      Netspanning
      DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
      Verbruik (normaal)
      6  W
      Stroomverbruik in stand-bystand
      < 0,5 W

    • Afmetingen

      Breedte van het apparaat
      261  mm
      Gewicht van het product
      0,71  kg
      Hoogte van het apparaat
      167,2  mm
      Diepte van het apparaat
      29  mm
      Breedte van het apparaat (inch)
      10,28  inch
      Hoogte van het apparaat (inch)
      6.58  inch
      Geschikt voor wandmontage
      75 x 75
      Diepte van het apparaat (inch)
      1,14  inch
      Randbreedte (L/R, T/B)
      19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
      Gewicht van het product (lb)
      1,57  lb

    • Voorwaarden voor een goede werking

      Hoogte
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurbereik (in bedrijf)
      5~ 40  °C
      MTBF
      50.000  uur
      Relatieve vochtigheid
      20 ~ 80  %
      Temperatuurbereik (opslag)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediatoepassingen

      Video afspelen via USB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Foto's bekijken via USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Audio afspelen via USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Accessoires

      Meegeleverde accessoires
      • Snelstartgids
      • Tafelstandaard
      • USB-kabel
      • DC-stroomadapter
      • HDMI-kabel
      • Stekker
      • Siliconen voet

    • Diversen

      Taalversies in beeldschermmenu
      • Arabisch
      • Engels
      • Frans
      • Duits
      • Italiaans
      • Japans
      • Pools
      • Spaans
      • Turks
      • Russisch
      • Vereenvoudigd Chinees
      • Traditioneel Chinees
      • Deens
      • Nederlands
      • Fins
      • Noors
      • Portugees
      • Zweeds
      Garantie
      3 jaar garantie
      Officiële goedkeuringen
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, klasse A
      • UL

    • Interactiviteit

      Multi-touchtechnologie
      Geprojecteerd capacitief
      Aanraakpunten
      5 gelijktijdige aanraakpunten
      Veiligheidsglas
      0,7 mm getemperd veiligheidsglas

    Wat zit er in de doos?

    Andere items in de doos

    • Snelstartgids
    • Tafelstandaard
    • USB-kabel
    • DC-stroomadapter
    • HDMI-kabel
    • Stekker
    • Siliconen voet
    Badge-D2C

    Ondersteuning voor dit product

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