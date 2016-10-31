Andere items in de doos
- Snelstartgids
- Tafelstandaard
- USB-kabel
- DC-stroomadapter
- HDMI-kabel
- Stekker
- Siliconen voet
10BDL3051T/00
Grote impact
Van adverteren tot navigatie, dit fantastisch heldere, slimme multi-touchdisplay is ideaal als er niet zo veel ruimte beschikbaar is. Een veelzijdige alles-in-een-oplossing waarbij de inhoud op afstand kan worden beheerd. Dankzij Power over Ethernet kan het display overal worden geplaatstBekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Multi-touchdisplay
totaal
recurring payment
Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.
Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.
Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.
Dankzij de ingebouwde camera en luidsprekers is dit kleine touchscreen echt een veelzijdige, slimme oplossing. Gebruik het om het aantal winkelbezoekers te meten, bewegingen door de winkel te analyseren, en nog veel meer. Gebruik de kracht van Android AI-apps om gerichte content te tonen. Of gebruik uw beeldscherm gewoon voor videoconferenties.
U kunt uw Philips Professional Display vrijwel overal neerzetten. Met PoE+ kunnen voeding en gegevens worden geleverd aan uw scherm via één Ethernet-kabel. U hebt ook geen stopcontact nodig, maar er wordt wel een stroomadapter meegeleverd, voor het geval dat u uw display toch wilt aansluiten.
Sla content op en speel het af zonder een permanente externe speler nodig te hebben. Uw Philips Professional Display heeft een intern geheugen, waarmee u media kunt uploaden om direct af te spelen op het display. Het interne geheugen werkt ook als een opslagplaats voor online streaming.
Installeer en start snel alle apps, zelfs wanneer u niet op locatie bent en op afstand werkt. Met CMND & Deploy kunt u uw eigen apps toevoegen en bijwerken, maar ook apps van de Philips Professional Display App Store. U hoeft alleen maar de QR-code te scannen, u aan te melden bij de app store, en op de app te klikken die u wilt installeren. De app wordt automatisch gedownload en geopend.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Geluid
Vermogen
Afmetingen
Voorwaarden voor een goede werking
Multimediatoepassingen
Accessoires
Diversen
Interactiviteit
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu
*Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.