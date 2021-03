Déclaration de confidentialité de l'application Smart Shaver avec programme personnel

Les données sur vos interactions et votre utilisation des médias numériques Philips, comme les réseaux sociaux, sites Web, e-mails, applications et produits connectés. Elles peuvent inclure : adresse IP, cookies, informations sur les appareils, communications sur lesquelles vous cliquez ou appuyez, votre emplacement et les sites Web que vous visitez, etc.

Les données combinées sont analysées et utilisées sont utilisées pour vous proposer une méthode de nettoyage de la peau et de rasage ainsi que des programmes cutanés et/ou de rasage personnels et pour vous donner des conseils personnalisés sur les styles de barbe/moustache qui en jettent.

Si vous choisissez de recevoir des communications promotionnelles, selon vos préférences et votre comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips, nous pourrons vous contacter par e-mail, SMS ou via d'autres médias numériques, par exemple les applications mobiles ou les réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer l'expérience la plus personnalisée, nous pouvons analyser et combiner vos données personnelles.

Nous les utilisons pour améliorer contenu, fonctionnalités et confort d'utilisation de l'Application, des Appareils, de nos produits et de nos services, et pour développer ou améliorer d'autres produits et services.

Nous pouvons combiner vos informations et les partager avec d'autres sociétés du groupe Philips et avec des tiers.