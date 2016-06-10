IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Déclaration de confidentialité Philips HealthSuite Health App
La Philips HealthSuite utilise les données personnelles collectées ou traitées par les appareils de santé connectés Philips HealthSuite (« Appareils ») et l'application mobile Philips HealthSuite (« Application »).
La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles collectées par les Appareils et l'Application, et qui sont contrôlées par Koninklijke Philips N.V. ou l'une de ses filiales (« Philips »), ou soumises à leur contrôle. La présente déclaration a trait à notre politique de confidentialité et ne constitue pas un contrat ou une convention
Données du compte Ces données comprennent username, name, email address, gender, age, country, language, password, mobile phone number, authentication credentials, videos and photo(s).
Données du compte
Ces données comprennent username, name, email address, gender, age, country, language, password, mobile phone number, authentication credentials, videos and photo(s).
Les données collectées sont utilisées pour créer et gérer votre compte. Votre compte servira à communiquer avec vous par email to verify your username and password, to communicate with you in response to your inquiries, and to send you strictly service-related announcements, for example: if our service is temporarily suspended for maintenance. We will use your registration information to create and manage your App account or register your purchase.
Les données collectées sont utilisées pour créer et gérer votre compte. Votre compte servira à communiquer avec vous par email to verify your username and password, to communicate with you in response to your inquiries, and to send you strictly service-related announcements, for example: if our service is temporarily suspended for maintenance. We will use your registration information to create and manage your App account or register your purchase.
Données que vous avez renseignées Ces données comprennent your height, body weight, calorie intake, and questions about your lifestyle, and your health goals.
Données que vous avez renseignées
Ces données comprennent your height, body weight, calorie intake, and questions about your lifestyle, and your health goals.
Les données collectées sont utilisées pour provide you with insight into your daily health lifestyle behaviors and to follow your progress over time. Ces renseignements vous sont envoyés email, social media messages, SMS, push notifications, and other digital communication.
Les données collectées sont utilisées pour provide you with insight into your daily health lifestyle behaviors and to follow your progress over time. Ces renseignements vous sont envoyés email, social media messages, SMS, push notifications, and other digital communication.
Données provenant des appareils Si vous utilisez la Philips Health Band and/or Philips Health Watch, cette dernière enregistre heart rate, activity and movement, et transmet ces données à l'application. Les données transmises incluent également a unique user Device number, as well as session and usage data, which is information about your use of the Device(s).
Données provenant des appareils
Si vous utilisez la Philips Health Band and/or Philips Health Watch, cette dernière enregistre heart rate, activity and movement, et transmet ces données à l'application. Les données transmises incluent également a unique user Device number, as well as session and usage data, which is information about your use of the Device(s).
Si vous utilisez Philips Blood Pressure Monitor(s), ce dernier enregistre your blood pressure (systolic, diastolic), heart pulse rate, et transmet ces données à l'application. Les données transmises incluent également unique user Device number, session and usage data, which is information about your use of the Device(s). Si vous utilisez Philips Body Analysis Scale , cette dernière enregistre weight and body composition, height and profile data (collected from the App), et transmet ces données à l’application. Les données transmises incluent également unique User Device number, session and usage data, which is information about your use of the Device(s) Si vous utilisez Philips Thermometer, ce dernier enregistre body temperature et la transmet à l’application. Les données transmises incluent également unique User Device number and usage data, which is information about your use of the Device(s).
Si vous utilisez Philips Blood Pressure Monitor(s), ce dernier enregistre your blood pressure (systolic, diastolic), heart pulse rate, et transmet ces données à l'application. Les données transmises incluent également unique user Device number, session and usage data, which is information about your use of the Device(s).
Si vous utilisez Philips Body Analysis Scale , cette dernière enregistre weight and body composition, height and profile data (collected from the App), et transmet ces données à l’application. Les données transmises incluent également unique User Device number, session and usage data, which is information about your use of the Device(s)
Si vous utilisez Philips Thermometer, ce dernier enregistre body temperature et la transmet à l’application. Les données transmises incluent également unique User Device number and usage data, which is information about your use of the Device(s).
Cookies L'Application utilise des cookies ou des technologies similaires. Ces données incluent unique User Device number, the IP address of your mobile Device(s), the type of mobile internet browser or operating system you use, session and usage data, which is information about your use of the App.
Cookies
L'Application utilise des cookies ou des technologies similaires. Ces données incluent unique User Device number, the IP address of your mobile Device(s), the type of mobile internet browser or operating system you use, session and usage data, which is information about your use of the App.
Les types de cookies utilisés les suivants: Required cookies These cookies ensure that the website functions properly. Analytical cookies These cookies allow us to analyze site usage so we can measure and improve performance of our sites. Social Media These cookies allow you to connect to your social networks and read reviews. Targeted Advertising Cookies These cookies are used to help better tailor advertising to your interests, both within and beyond Philips websites.
Les types de cookies utilisés les suivants:
Required cookies
These cookies ensure that the website functions properly.
Analytical cookies
These cookies allow us to analyze site usage so we can measure and improve performance of our sites.
Social Media
These cookies allow you to connect to your social networks and read reviews.
Targeted Advertising Cookies
These cookies are used to help better tailor advertising to your interests, both within and beyond Philips websites.
Données de géolocalisation Lorsque vous autorisez l'accès à vos données de géolocalisation, nous pouvons recueillir la position géographique de votre appareil mobile.
Données de géolocalisation
Lorsque vous autorisez l'accès à vos données de géolocalisation, nous pouvons recueillir la position géographique de votre appareil mobile.
Données combinées Ces données comprennent Account Data, Data filled in by you, Device(s) Data, Cookies and Location Data, ainsi que données collectées par Philips lors de vos interactions avec nous, parmi lesquelles:
Données combinées
Ces données comprennent Account Data, Data filled in by you, Device(s) Data, Cookies and Location Data, ainsi que données collectées par Philips lors de vos interactions avec nous, parmi lesquelles:
Partage avec des tiers
Philips peut avoir recours à des tiers pour fournir les services suivants: Fournisseurs de services informatiques Ces fournisseurs proposent matériels, logiciels, réseaux, solutions de stockage, services de transactions ou technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'application ou des services fournis. Fournisseurs de services Cloud Ces fournisseurs proposent des services de stockage de données. Philips s'engage à stocker vos données personnelles dans votre région grâce à des services Cloud en Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Fournisseurs de services pour la Philips HealthSuite Health App Ces fournisseurs proposent des services spécifiques pour Philips HealthSuite Health App, tels que calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Paiement Ces fournisseurs traitent les données financières relatives à vos online purchases, your program fee. Philips exige de ces fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles comparable à celui offert par Philips, un traitement de ces données uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, et un accès au volume de données minimum dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique. Si Philips décide d’autoriser un tiers à transférer vos données personnelles en-dehors de votre région géographique, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos droits en concluant des accords de confidentialité ou par d’autres moyens en vue d’assurer un niveau de protection comparable au niveau prévu lorsque ces informations sont traitées par nos prestataires tiers. Philips ne divulguera vos données personnelles que conformément à la présente déclaration de confidentialité et/ou lorsque la loi l’exige. Philips est susceptible de vendre une activité ou une partie d’une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure le transfert à l’entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Philips peut avoir recours à des tiers pour fournir les services suivants:
Fournisseurs de services informatiques
Ces fournisseurs proposent matériels, logiciels, réseaux, solutions de stockage, services de transactions ou technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'application ou des services fournis.
Fournisseurs de services Cloud
Ces fournisseurs proposent des services de stockage de données. Philips s'engage à stocker vos données personnelles dans votre région grâce à des services Cloud en Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Fournisseurs de services pour la Philips HealthSuite Health App
Ces fournisseurs proposent des services spécifiques pour Philips HealthSuite Health App, tels que calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Paiement
Ces fournisseurs traitent les données financières relatives à vos online purchases, your program fee.
Philips exige de ces fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles comparable à celui offert par Philips, un traitement de ces données uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, et un accès au volume de données minimum dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique.
Si Philips décide d’autoriser un tiers à transférer vos données personnelles en-dehors de votre région géographique, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos droits en concluant des accords de confidentialité ou par d’autres moyens en vue d’assurer un niveau de protection comparable au niveau prévu lorsque ces informations sont traitées par nos prestataires tiers.
Philips ne divulguera vos données personnelles que conformément à la présente déclaration de confidentialité et/ou lorsque la loi l’exige.
Philips est susceptible de vendre une activité ou une partie d’une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure le transfert à l’entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Choix et droits Veuillez envoyer un e-mail à [email protected] pour faire valoir vos choix et droits suivants:
Choix et droits
Veuillez envoyer un e-mail à [email protected] pour faire valoir vos choix et droits suivants:
Vous pouvez à tout moment demander à accéder à vos données personnelles.
Vous pouvez à tout moment demander la rectification de vos données personnelles.
Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données personnelles.
Vous pouvez nous contacter à tout moment pour toute question, plainte, inquiétude ou suggestion.
Vous pouvez facilement retirer votre consentement (par exemple en vous désinscrivant de nos services d’annonces promotionnelles grâce au bouton « se désinscrire ») au bas de chaque e-mail).
Le cas échéant, vous pouvez demander à tout moment la suppression de vos données personnelles.
Nous protégeons vos données personnelles
Nous prenons au sérieux notre responsabilité de protéger les données que vous confiez à Philips contre la perte, l'abus ou l'accès non autorisé. Philips utilise différentes technologies de sécurité et procédures organisationnelles pour protéger vos données. Par exemple, nous mettons en place des contrôles d'accès, utilisons des pare-feu et des serveurs sécurisés, et chiffrons des données.
Nous prenons au sérieux notre responsabilité de protéger les données que vous confiez à Philips contre la perte, l'abus ou l'accès non autorisé. Philips utilise différentes technologies de sécurité et procédures organisationnelles pour protéger vos données. Par exemple, nous mettons en place des contrôles d'accès, utilisons des pare-feu et des serveurs sécurisés, et chiffrons des données.
Informations spéciales à l'attention des parents
Bien que la Philips HealthSuite Health App ne vise généralement pas les enfants de moins de 18, Philips a pour politique de se conformer à la législation en vigueur lorsque cette dernière exige l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur avant de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des informations relatives à des enfants. Si un parent ou tuteur s’aperçoit que son enfant de moins de 18 nous a fourni des informations personnelles, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]. Si nous nous apercevons qu’un enfant de moins de 18 nous a fourni des informations personnelles, nous supprimerons ces informations de nos fichiers.
Bien que la Philips HealthSuite Health App ne vise généralement pas les enfants de moins de 18, Philips a pour politique de se conformer à la législation en vigueur lorsque cette dernière exige l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur avant de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des informations relatives à des enfants.
Si un parent ou tuteur s’aperçoit que son enfant de moins de 18 nous a fourni des informations personnelles, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]. Si nous nous apercevons qu’un enfant de moins de 18 nous a fourni des informations personnelles, nous supprimerons ces informations de nos fichiers.
Local specific information: Your California Privacy Rights
California Civil Code Section 1798.83 permits our customers who are California residents to request and obtain from us once a year, free of charge, information about the personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes in the preceding calendar year. If applicable, this information would include a list of the categories of personal information that was shared and the names and addresses of all third parties with which we shared information in the immediately preceding calendar year. If you are a California resident and would like to make such a request, please send an e-mail to [email protected].
California Civil Code Section 1798.83 permits our customers who are California residents to request and obtain from us once a year, free of charge, information about the personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes in the preceding calendar year. If applicable, this information would include a list of the categories of personal information that was shared and the names and addresses of all third parties with which we shared information in the immediately preceding calendar year. If you are a California resident and would like to make such a request, please send an e-mail to [email protected].
Modification de la présente déclaration de confidentialité
Les services que Philips propose peuvent parfois évoluer sans préavis. Pour cette raison, nous nous réservons le droit d’apporter, de temps à autre, des modifications à la présente déclaration de confidentialité. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance de la version la plus récente de la déclaration de confidentialité. Toute nouvelle version de la déclaration de confidentialité prend effet à partir de sa publication. Si vous n’acceptez pas la nouvelle déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d’utiliser l’application. En continuant d’accéder à nos services ou de les utiliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la déclaration, vous reconnaissez avoir être informé(e) de son existence.
Les services que Philips propose peuvent parfois évoluer sans préavis. Pour cette raison, nous nous réservons le droit d’apporter, de temps à autre, des modifications à la présente déclaration de confidentialité.
Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance de la version la plus récente de la déclaration de confidentialité.
Toute nouvelle version de la déclaration de confidentialité prend effet à partir de sa publication. Si vous n’acceptez pas la nouvelle déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d’utiliser l’application. En continuant d’accéder à nos services ou de les utiliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la déclaration, vous reconnaissez avoir être informé(e) de son existence.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.