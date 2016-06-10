Philips peut avoir recours à des tiers pour fournir les services suivants: Fournisseurs de services informatiques Ces fournisseurs proposent matériels, logiciels, réseaux, solutions de stockage, services de transactions ou technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'application ou des services fournis. Fournisseurs de services Cloud Ces fournisseurs proposent des services de stockage de données. Philips s'engage à stocker vos données personnelles dans votre région grâce à des services Cloud en Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Fournisseurs de services pour la Philips HealthSuite Health App Ces fournisseurs proposent des services spécifiques pour Philips HealthSuite Health App, tels que calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Paiement Ces fournisseurs traitent les données financières relatives à vos online purchases, your program fee.

Philips exige de ces fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles comparable à celui offert par Philips, un traitement de ces données uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, et un accès au volume de données minimum dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique. Si Philips décide d’autoriser un tiers à transférer vos données personnelles en-dehors de votre région géographique, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos droits en concluant des accords de confidentialité ou par d’autres moyens en vue d’assurer un niveau de protection comparable au niveau prévu lorsque ces informations sont traitées par nos prestataires tiers. Philips ne divulguera vos données personnelles que conformément à la présente déclaration de confidentialité et/ou lorsque la loi l’exige. Philips est susceptible de vendre une activité ou une partie d’une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure le transfert à l’entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. 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