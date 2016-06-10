Déclaration de confidentialité Philips HealthSuite Health App

 

Cette déclaration a été mise à jour le 09.06.2016.

La Philips HealthSuite utilise les données personnelles collectées ou traitées par les appareils de santé connectés Philips HealthSuite (« Appareils ») et l'application mobile Philips HealthSuite (« Application »).

La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles collectées par les Appareils et l'Application, et qui sont contrôlées par Koninklijke Philips N.V. ou l'une de ses filiales (« Philips »), ou soumises à leur contrôle. La présente déclaration a trait à notre politique de confidentialité et ne constitue pas un contrat ou une convention

Données collectées/utilisées

account data

Données du compte

Ces données comprennent username, name, email address, gender, age, country, language, password, mobile phone number, authentication credentials, videos and photo(s).

 

Les données collectées sont utilisées pour créer et gérer votre compte. Votre compte servira à communiquer avec vous par email to verify your username and password, to communicate with you in response to your inquiries, and to send you strictly service-related announcements, for example: if our service is temporarily suspended for maintenance. We will use your registration information to create and manage your App account or register your purchase.

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Data filled in by you

Données que vous avez renseignées

Ces données comprennent your height, body weight, calorie intake, and questions about your lifestyle, and your health goals.

 

Les données collectées sont utilisées pour provide you with insight into your daily health lifestyle behaviors and to follow your progress over time. Ces renseignements vous sont envoyés email, social media messages, SMS, push notifications, and other digital communication.

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Devices data

Données provenant des appareils

Si vous utilisez la Philips Health Band and/or Philips Health Watch, cette dernière enregistre heart rate, activity and movement, et transmet ces données à l'application. Les données transmises incluent également a unique user Device number, as well as session and usage data, which is information about your use of the Device(s).

 

  • Les données collectées sont utilisées pour provide you with insight into your daily lifestyle behavior, such as your calories burned and "activity", including your sleep behavior and into your cardio fitness behavior (only for Health Watch) to track your progress over time.
  • Les données collectées nous renseignent sur l’usage que vous faites des appareils.

 

Si vous utilisez Philips Blood Pressure Monitor(s), ce dernier enregistre your blood pressure (systolic, diastolic), heart pulse rate, et transmet ces données à l'application. Les données transmises incluent également unique user Device number, session and usage data, which is information about your use of the Device(s).

 

  • Les données collectées sont utilisées pour provide you with insight in your general health condition, such as your blood pressure, and to follow progress over time.

 

Si vous utilisez Philips Body Analysis Scale , cette dernière enregistre weight and body composition, height and profile data (collected from the App), et transmet ces données à l’application. Les données transmises incluent également unique User Device number, session and usage data, which is information about your use of the Device(s)

 

  • Les données collectées sont utilisées pour provide you with insight in your general health condition, such as your BMI and body fat percentage and to follow progress over time.

 

Si vous utilisez Philips Thermometer, ce dernier enregistre body temperature et la transmet à l’application. Les données transmises incluent également unique User Device number and usage data, which is information about your use of the Device(s).

 

  • Les données collectées sont utilisées pour provide you with insight in your general health condition, such as your body temperature and to follow progress over time.
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Cookies

Cookies

L'Application utilise des cookies ou des technologies similaires. Ces données incluent unique User Device number, the IP address of your mobile Device(s), the type of mobile internet browser or operating system you use, session and usage data, which is information about your use of the App.

 

Les types de cookies utilisés les suivants:

 

Required cookies

These cookies ensure that the website functions properly.

 

Analytical cookies

These cookies allow us to analyze site usage so we can measure and improve performance of our sites.

 

Social Media

These cookies allow you to connect to your social networks and read reviews.

 

Targeted Advertising Cookies

These cookies are used to help better tailor advertising to your interests, both within and beyond Philips websites.

 

  • Les données peuvent être utilisées pour identifier quelles parties de l'Application vous intéressent, suivre l’usage que vous faites de l’application et améliorer celle-ci, ou partager du contenu sur les réseaux sociaux. Nous utilisons également des cookies pour garantir son bon fonctionnement.
  • Les données collectées sont utilisées pour pouvoir vous offrir les fonctionnalités de l’application.
  • Les données collectées nous renseignent également des informations sur l’usage que vous faites de l'Application et des Appareils.
  • Pour plus d'informations concernant les cookies activés par les réseaux sociaux et les données qu'ils recueillent, veuillez vous reporter aux déclarations de confidentialité de ces réseaux sociaux. Vous trouverez ci-dessous une liste des déclarations de confidentialité des réseaux sociaux les plus utilisés par Philips: 

 

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Location data

Données  de géolocalisation

Lorsque vous autorisez l'accès à vos  données de géolocalisation, nous pouvons recueillir la position géographique de votre appareil mobile. 

 

  • Les données collectées sont utilisées pour calculate your movement and distance walked et à vous fournir insight into your daily lifestyle behavior, such as your calories burned and activity level, and to follow progress over time
  • Lorsque vous utilisez la fonctionnalité « Trouver Philips près de chez vous » sur la page d’aide, vous êtes invité à partager vos données de géolocalisation avec Philips. En fonction de votre position géographique, vous pouvez alors être orienté vers un magasin près de chez vous  ou le service consommateurs Philips de votre pays. 
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Combined data

Données combinées

Ces données comprennent Account Data, Data filled in by you, Device(s) Data, Cookies and Location Data, ainsi que données collectées par Philips lors de vos interactions avec nous, parmi lesquelles:

 

  • Les données sur vos interactions et votre utilisation des canaux numériques Philips, comme les réseaux sociaux, sites Internet, e-mails, applications et produits connectés. Elles peuvent inclure : adresse IP, cookies, informations sur l'appareil, messages que vous rédigez ou sur lesquels vous cliquez, votre position géographique et les sites Internet que vous visitez.
  • Les données combinées sont analysées et utilisées pour vous proposer  les services de Philips HealthSuite notamment vous fournir to provide you with insight in your daily lifestyle behavior and your general health condition, to follow progress over time, and to provide you with personalized coaching and advice for additional motivation and support to measure, monitor and motivate your health, activity and lifestyle.
  • Si vous choisissez de recevoir des messages promotionnels — basés sur vos centres d'intérêt et votre comportement — au sujet des produits, services et offres Philips, nous pouvons vous contacter par e-mail, SMS ou via d’autres canaux numériques, tels que des applications mobiles ou les réseaux sociaux. Afin de vous proposer l'expérience utilisateur qui soit la meilleure et la plus personnalisée possible, nous pouvons analyser et recouper vos données personnelles.
  • Nous utilisons les données pour améliorer le contenu, les fonctionnalités et le confort d’utilisation de l’application, des appareils, de nos produits et de nos services, et pour développer ou améliorer d’autres produits et services.
  • Nous pouvons combiner les informations recueillies et les partager avec d’autres sociétés du groupe Philips et avec des tiers.
Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
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Third parties

Partage avec des tiers

Philips peut avoir recours à des tiers pour fournir les services suivants:

 

Fournisseurs de services informatiques

Ces fournisseurs proposent matériels, logiciels, réseaux, solutions de stockage, services de transactions ou technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'application ou des services fournis. 

 

Fournisseurs de services Cloud

Ces fournisseurs proposent des services de stockage de données. Philips s'engage à stocker vos données personnelles dans votre région grâce à des services Cloud en Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.

 

Fournisseurs de services pour la  Philips HealthSuite Health App

Ces fournisseurs proposent des services spécifiques pour Philips HealthSuite Health App, tels que calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 

Paiement

Ces fournisseurs traitent les données financières relatives à vos online purchases, your program fee.

 

Philips exige de ces fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles comparable à celui offert par Philips, un traitement de ces données uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, et un accès au volume de données minimum dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique.

 

 

Si Philips décide d’autoriser un tiers à transférer vos données personnelles en-dehors de votre région géographique, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos droits en concluant des accords de confidentialité ou par d’autres moyens en vue d’assurer un niveau de protection comparable au niveau prévu lorsque ces informations sont traitées par nos prestataires tiers.

 

Philips ne divulguera vos données personnelles que conformément à la présente déclaration de confidentialité et/ou lorsque la loi l’exige.

 

Philips est susceptible de vendre une activité ou une partie d’une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure le transfert à l’entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.

 
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Philips HealthSuite service Providers

These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

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Choices and rights

Choix et droits

Veuillez envoyer un e-mail à [email protected] pour faire valoir vos choix et droits suivants:

 

  • Accès
    Vous pouvez à tout moment demander à accéder à vos données personnelles.
  • Demande de rectification
    Vous pouvez à tout moment demander la rectification de vos données personnelles.
  • Objet
    Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données personnelles.
  • Questions ou plaintes
    Vous pouvez nous contacter à tout moment pour toute question, plainte, inquiétude ou suggestion.
  • Retrait de consentement
    Vous pouvez facilement retirer votre consentement (par exemple en vous désinscrivant de nos services d’annonces promotionnelles grâce au bouton « se désinscrire ») au bas de chaque e-mail).
  • Supprimer
    Le cas échéant, vous pouvez demander à tout moment la suppression de vos données personnelles.
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We protect your personal data

Nous protégeons vos données personnelles

Nous prenons au sérieux notre responsabilité de protéger les données que vous confiez à Philips contre la perte, l'abus ou l'accès non autorisé. Philips utilise différentes technologies de sécurité et procédures organisationnelles pour protéger vos données. Par exemple, nous mettons en place des contrôles d'accès, utilisons des pare-feu et des serveurs sécurisés, et chiffrons des données.

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Special information for parents

Informations spéciales à l'attention des parents

Bien que la Philips HealthSuite Health App ne vise généralement pas les enfants de moins de 18, Philips a pour politique de se conformer à la législation en vigueur lorsque cette dernière exige l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur avant de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des informations relatives à des enfants.

 

Si un parent ou tuteur s’aperçoit que son enfant de moins de 18 nous a fourni des informations personnelles, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]. Si nous nous apercevons qu’un enfant de moins de 18 nous a fourni des informations personnelles, nous supprimerons ces informations de nos fichiers.

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Changes to the privacy notice

Local specific information: Your California Privacy Rights

California Civil Code Section 1798.83 permits our customers who are California residents to request and obtain from us once a year, free of charge, information about the personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes in the preceding calendar year. If applicable, this information would include a list of the categories of personal information that was shared and the names and addresses of all third parties with which we shared information in the immediately preceding calendar year. If you are a California resident and would like to make such a request, please send an e-mail to [email protected].

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Changes to the privacy notice

Modification de la présente déclaration de confidentialité

Les services que Philips propose peuvent parfois évoluer sans préavis. Pour cette raison, nous nous réservons le droit d’apporter, de temps à autre, des modifications à la présente déclaration de confidentialité.

 

Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance de la version la plus récente de la déclaration de confidentialité.

 

Toute nouvelle version de la déclaration de confidentialité prend effet à partir de sa publication. Si vous n’acceptez pas la nouvelle déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d’utiliser l’application. En continuant d’accéder à nos services ou de les utiliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la déclaration, vous reconnaissez avoir être informé(e) de son existence.

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Contact

Nous contacter

Vous pouvez nous contacter à l’adresse [email protected].

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