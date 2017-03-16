Reinig die
Reinig die tong
Tip: verwijder bacteriën die slechte adem veroorzaken, en die 's nachts actief worden, door 's ochtends als eerste de tong te reinigen.
Poets die tanden
Feit: een ontbijt met een hoge zuurgraad kan je glazuur tot wel 45 minuten lang verzwakken nadat je gegeten hebt. Tip: poets voor het ontbijt, en spoel met alcoholvrij mondwater nadat je gegeten hebt.
Verwijder die tandplak
Tip: 40% van elke tand is moeilijk bereikbaar vanwege de naastgelegen tand. Verwijder tandplak tussen de tanden voordat je gaat poetsen, zodat de tandpasta goed zijn werk kan doen.
Vervang die opzetborstel
Feit: wanneer je borstelharen slijten, verwijderen ze minder tandplak. Tip: als de blauwe memo-borstelharen vervagen voordat je de opzetborstel drie maanden hebt gebruikt, is het tijd om hem te vervangen.
Zorg voor wittere tanden, en een stralende lach
Feit: meer dan vier miljoen gebruikers hebben een stralende lach en wittere tanden verkregen met Philips Zoom! Tip: heb je binnenkort een speciale gelegenheid? Wittere tanden geven je een stralende lach en meer zelfvertrouwen.
