Vooruitblik: de verschuiving van rol van precisie diagnostiek tijdens de COVID-19-pandemie

Nu een tweede golf van COVID-19-infecties zich over de wereld verspreidt, raakt de gezondheidszorg (en daarmee ook de werknemers in de zorg) al snel weer overbelast. Hoewel het aantal gevallen en de respons per regio en plaats verschillen, stijgt het aantal infecties wereldwijd snel. Het goede nieuws is dat het sterftecijfer lager is dan afgelopen lente. Dit komt doordat onderzoekers hun bevindingen hebben gedeeld en farmacotherapeutische behandelingen nu helpen het herstel te bespoedigen en het aantal sterfgevallen onder bepaalde groepen patiënten te verlagen. Daarnaast kunnen we over niet al te lange tijd beschikken over COVID-19-vaccins die op dit moment worden getest in fase 3-onderzoeken. Ook is er onlangs een testkit voor thuis goedgekeurd. Met deze nieuwe mogelijkheden lijkt het erop dat de pandemie een nieuwe fase ingaat.

Ondanks deze ontwikkelingen is er echter nog veel onbekend over SARS-CoV-2-infecties, bijvoorbeeld waarom sommige mensen ernstig ziek worden van COVID-19 en anderen niet, en wat de langetermijngevolgen zijn voor mensen die zijn besmet. Op het gebied van dat eerste vraagstuk komt er steeds meer kennis beschikbaar, bijvoorbeeld over anticytokinebehandelingen voor inflammatoire darmziekten die mogelijk bescherming bieden tegen COVID-19 en de aanzienlijk slechtere prognose voor patiënten bij wie longembolie optreedt. Wat betreft de langetermijngevolgen lijken er vroege symptomen te zijn die een indicatie geven van de kans dat patiënten aanzienlijk langer last zullen hebben van COVID-19 dan de meeste patiënten. Bovendien is nu duidelijk dat sommige van deze patiënten niet alleen aanhoudende symptomen hebben, zoals vermoeidheid, maar ook chronische aandoeningen aan het hart en andere organen aan de besmetting overhouden.

Nu de huidige golf beter kan worden opgevangen, en het ernaar uitziet dat vaccinaties binnenkort kunnen starten, verwacht Chip Truwit, MD, FACR, Chief Medical Officer Precision Diagnosis bij Philips, dat de rol van precisiediagnose uiteindelijk zal verschuiven van acute COVID-19-zorg naar een ondersteunende rol die zorgverleners helpt de ziektelast voor patiënten beter te beheersen en daarnaast nieuw onderzoek mogelijk maakt dat inzichten biedt voor hoe werknemers in de gezondheidszorg kunnen omgaan met een volgende pandemie.

"Onderzoekers hebben in de afgelopen negen maanden veel kennis opgedaan over de behandeling van COVID-190patiënten ", zegt Truwit. "Het is belangrijk dat de medische en wetenschappelijke gemeenschap meer informatie blijven vergaren over deze ziekte en nieuwe gegevens over de pandemie blijven genereren, of dat nu is door middel van CT-scans van de borstkas of geanonimiseerde echografiegegevens in de cloud of door te kijken naar bloedstolsels en verbanden aan te tonen tussen demografische gegevens en klinische uitkomsten. Dergelijke gegevens zullen fundamenteel zijn voor bevolkingsonderzoeken die zullen leiden tot nieuwe inzichten voor de toekomstige zorg bij COVID-19. Daarnaast zullen we uiteindelijk een fase bereiken waarin COVID-19 voor een bepaalde groep patiënten leidt tot een of meerdere chronische aandoeningen waarvoor doorlopende behandeling nodig is. De snelheid waarmee de medische en wetenschappelijke gemeenschap zich aan die realiteit aanpassen, zal grote gevolgen hebben voor patiënten, families, werk en maatschappijen."