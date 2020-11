Begin bij 0,4 km/u met precieze stappen van 0,15 km/u

Kleine stappen in snelheid maken deze loopband ideaal voor gebruikers van alle leeftijden, evenals gebruikers die willen herstellen via fysieke activiteiten. Anders dan bij commerciële loopbanden zorgen nauwkeurige en kleine stappen voor een grotere veiligheid en beter toezicht op het lopen onder begeleiding van professionals. De snelheid van de loopband met maar liefst 0,3 mph voor starters is ook geschikt voor gebruikers zonder enige conditie.