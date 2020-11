De weerstand is gelijk voor de armen en benen

Deze stepper biedt een weerstand van 1:1, waardoor een sterkere arm of been een andere arm of been kan helpen tijdens het trainen. Een gelijke weerstand is gunstig voor een groot aantal gebruikers, waaronder gebruikers met een groter bewegingsbereik of mensen met een onbalans tussen een arm of been aan de linker- of rechterkant.