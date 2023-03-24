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  • Duidelijke zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden Duidelijke zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden Duidelijke zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden

    Signage Solutions H-Line-scherm

    75BDL4003H/02

    Duidelijke zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden

    Dag en nacht zichtbaar met de Philips H-Line-schermen met hoge helderheid. Verbazingwekkende helderheid en contrast maken dit een perfecte oplossing voor het demonstreren van boeiende content in ramen en lichtere locaties. Van luchthavens tot winkelcentra, en nog veel meer.

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    Signage Solutions

    H-Line-scherm

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    Duidelijke zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden

    24/7-display met hoge helderheid

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

    CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

    Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

    Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden

    Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden

    Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.

    FailOver. Zorg ervoor dat uw scherm nooit leeg is

    De revolutionaire technologie FailOver is essentieel voor veeleisende commerciële toepassingen en speelt automatisch back-upinhoud op het scherm af als de mediaspeler problemen ondervindt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.

    Voeg de kracht van een Android-processor toe met een optionele CRD50-module

    Plaats een Android-System-on-Chip (SoC) in uw Philips Professional Display. De optionele CRD50-module is een OPS-apparaat dat een Android-processor inschakelt zonder het gebruik van kabels. Schuif deze in de OPS-sleuf, waarin aansluitingen zitten die nodig zijn om de module in te schakelen (inclusief voeding).

    Ontworpen voor extreme omstandigheden

    Geoptimaliseerd warmtebeheer, LCD-panelen met hoge Tni en geïntegreerde warmtesensoren tegen hoge omgevingstemperaturen. Displayhelderheid tot 2500 cd/m² voor gebruik bij veel omgevingslicht. Displaypolarisator compatibel met gepolariseerde zonnebrillen voor betere zichtbaarheid van content.

    Zeer heldere bewegwijzering

    Digitale displays met hoge helderheid voor op straat trekken de aandacht in elke lichtsituatie, waardoor de aandacht naar de winkel wordt getrokken en klanten worden aangetrokken. De spectaculaire helderheid tot 3000 cd/m² zorgt voor een goede zichtbaarheid en een zuivere beeldkwaliteit, zelfs bij extreme omgevingslichtomstandigheden.

    Technische specificaties

    • Beeld/scherm

      Schermdiagonaal (centimeters)
      189.3  cm
      Schermdiagonaal (inch)
      74.5  inch
      Beeldformaat
      16:9
      Schermresolutie
      3840 x 2160
      Pixelpitch
      0,429 x 0,429 mm
      Optimale resolutie
      3840 x 2160 bij 60 Hz
      Helderheid
      3000  cd/m²
      Schermkleuren
      1,07 miljard
      Contrastverhouding (normaal)
      1200:1
      Dynamische contrastverhouding
      500.000:1
      Responstijd (normaal)
      8  ms
      Kijkhoek (horizontaal)
      178  graad
      Kijkhoek (verticaal)
      178  graad
      Beeldverbetering
      • 3:2/2:2 motion pull-down
      • Progressive Scan
      • Dynamisch-contrastverbetering
      Panel-technologie
      IPS

    • Connectiviteit

      Audio-uitgang
      3,5 mm aansluiting
      Video-ingang
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digitaal + analoog) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      Audio-invoer
      3,5 mm aansluiting
      Andere aansluitingen
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Video-uitgang
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Externe bediening
      • IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting
      • RJ45
      • RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

    • Comfort

      Plaatsing
      • Liggend (24/7)
      • Staand (24/7)
      Schermbeveiligingsfuncties
      Pixelverschuiving, lage helderheid
      Bediening via toetsenbord
      • Verborgen
      • Vergrendelbaar
      Signaal afstandsbediening
      Vergrendelbaar
      Signaal is doorlusbaar
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR-doorlus
      Gemakkelijk te installeren
      • Handvatten
      • Slimme uitsparing
      Energiebesparingsfuncties
      Smart Power
      Bestuurbaar vanaf het netwerk
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Geluid

      Ingebouwde luidsprekers
      2 x 10 W RMS

    • Vermogen

      Netspanning
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Verbruik (normaal)
      510  W
      Verbruik (max.)
      790
      Stroomverbruik in stand-bystand
      <0,5 W

    • Ondersteunde beeldschermresolutie

      Computerformaten
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Videoformaten
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Afmetingen

      Breedte van het apparaat
      1688,2  mm
      Gewicht van het product
      54,1  kg
      Hoogte van het apparaat
      966,6  mm
      Diepte van het apparaat
      111,1  mm
      Breedte van het apparaat (inch)
      66,46  inch
      Hoogte van het apparaat (inch)
      38.06  inch
      Geschikt voor wandmontage
      600 x 400 mm, M8
      Diepte van het apparaat (inch)
      4.37  inch
      Randbreedte
      18,8 (gelijkmatige rand)
      Gewicht van het product (lb)
      119,27  lb
      Uitsparing met handige breedte
      180  mm
      Uitsparing met handige hoogte
      300  mm

    • Voorwaarden voor een goede werking

      Hoogte
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurbereik (in bedrijf)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  uur
      Relatieve vochtigheid
      20 ~ 80  %
      Temperatuurbereik (opslag)
      -20 ~ 60  °C
      Waarschuwing
      Niet gebruiken in direct zonlicht zonder extra beschermende maatregelen.

    • Multimediatoepassingen

      Video afspelen via USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      Foto's bekijken via USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Accessoires

      Meegeleverde accessoires
      • Randbevestigingsset
      • Philips-logo (x1)
      • RS232 daisy-chain-kabel
      • Kabelklemmen (x3)
      • Klep en schroef van de netstroomschakelaar x1
      • USB-deksel en -schroeven
      • AC-netsnoer
      • HDMI-kabel
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • Open frame-set
      • Snelstartgids (x1)
      • Afstandsbediening en AAA-batterijen
      • RS232-kabel

    • Diversen

      Taalversies in beeldschermmenu
      • Arabisch
      • Engels
      • Frans
      • Duits
      • Italiaans
      • Japans
      • Pools
      • Portugees
      • Russisch
      • Spaans
      • Vereenvoudigd Chinees
      • Turks
      • Traditioneel Chinees
      Garantie
      3 jaar garantie
      Officiële goedkeuringen
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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