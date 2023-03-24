Duidelijke zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden

Dag en nacht zichtbaar met de Philips H-Line-schermen met hoge helderheid. Verbazingwekkende helderheid en contrast maken dit een perfecte oplossing voor het demonstreren van boeiende content in ramen en lichtere locaties. Van luchthavens tot winkelcentra, en nog veel meer.