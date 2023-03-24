75BDL4003H/02
Duidelijke zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden
Dag en nacht zichtbaar met de Philips H-Line-schermen met hoge helderheid. Verbazingwekkende helderheid en contrast maken dit een perfecte oplossing voor het demonstreren van boeiende content in ramen en lichtere locaties. Van luchthavens tot winkelcentra, en nog veel meer.
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
H-Line-scherm
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Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.
Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.
De revolutionaire technologie FailOver is essentieel voor veeleisende commerciële toepassingen en speelt automatisch back-upinhoud op het scherm af als de mediaspeler problemen ondervindt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.
Plaats een Android-System-on-Chip (SoC) in uw Philips Professional Display. De optionele CRD50-module is een OPS-apparaat dat een Android-processor inschakelt zonder het gebruik van kabels. Schuif deze in de OPS-sleuf, waarin aansluitingen zitten die nodig zijn om de module in te schakelen (inclusief voeding).
Geoptimaliseerd warmtebeheer, LCD-panelen met hoge Tni en geïntegreerde warmtesensoren tegen hoge omgevingstemperaturen. Displayhelderheid tot 2500 cd/m² voor gebruik bij veel omgevingslicht. Displaypolarisator compatibel met gepolariseerde zonnebrillen voor betere zichtbaarheid van content.
Digitale displays met hoge helderheid voor op straat trekken de aandacht in elke lichtsituatie, waardoor de aandacht naar de winkel wordt getrokken en klanten worden aangetrokken. De spectaculaire helderheid tot 3000 cd/m² zorgt voor een goede zichtbaarheid en een zuivere beeldkwaliteit, zelfs bij extreme omgevingslichtomstandigheden.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Geluid
Vermogen
Ondersteunde beeldschermresolutie
Afmetingen
Voorwaarden voor een goede werking
Multimediatoepassingen
Accessoires
Diversen
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*Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.
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