65BDL3511Q/02
Uitblinker
Informeer en betover iedereen met een professioneel Ultra HD-scherm uit de Philips Q-Line. Deze betrouwbare oplossing kan snel worden opgezet.
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Q-line scherm
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Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.
Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.
Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.
Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Geluid
Vermogen
Ondersteunde beeldschermresolutie
Afmetingen
Voorwaarden voor een goede werking
Multimediatoepassingen
Accessoires
Diversen
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*Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.
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