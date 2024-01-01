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  • Uitblinker Uitblinker Uitblinker

    Signage Solutions Q-line scherm

    65BDL3511Q/02

    Uitblinker

    Informeer en betover iedereen met een professioneel Ultra HD-scherm uit de Philips Q-Line. Deze betrouwbare oplossing kan snel worden opgezet.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Q-line scherm

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    Uitblinker

    Eenvoudig in te stellen 18/7-display.

    • 65 inch
    • Direct LED Backlight
    • Ultra HD
    Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

    Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

    Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

    FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

    FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

    Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

    Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

    Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

    Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

    Geïntegreerde mediaspeler. Plan eenvoudig USB-content

    Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

    Technische specificaties

    • Beeld/scherm

      Schermdiagonaal (centimeters)
      163.9  cm
      Schermdiagonaal (inch)
      64.5  inch
      Beeldformaat
      16:9
      Schermresolutie
      3840 x 2160
      Pixelpitch
      0,372 x 0,372 mm
      Optimale resolutie
      3840 x 2160 bij 60 Hz
      Helderheid
      400  cd/m²
      Schermkleuren
      1,07 miljard
      Contrastverhouding (normaal)
      1200:1
      Dynamische contrastverhouding
      500.000:1
      Responstijd (normaal)
      8  ms
      Kijkhoek (horizontaal)
      178  graad
      Kijkhoek (verticaal)
      178  graad
      Panel-technologie
      IPS
      Klinisch beeld
      D-beeld voorinstelling (dicom deel 14 compatibel)
      Nevel
      25%

    • Connectiviteit

      Audio-uitgang
      3,5 mm aansluiting
      Video-ingang
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Audio-invoer
      3,5 mm aansluiting
      Externe bediening
      • IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting
      • RJ45
      • RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

    • Comfort

      Plaatsing
      • Liggend (18/7)
      • Portret (18/7)
      Deelmatrix
      Maximaal 10 x 15
      Bediening via toetsenbord
      • Verborgen
      • Vergrendelbaar
      Signaal afstandsbediening
      Vergrendelbaar
      Signaal is doorlusbaar
      • RS232
      • IR-doorlus
      Gemakkelijk te installeren
      Slimme uitsparing
      Energiebesparingsfuncties
      Smart Power
      Bestuurbaar vanaf het netwerk
      • RS232
      • RJ45
      Opstarten
      • Inschakelvertraging
      • Inschakelstatus
      • Opstarten op bron
      Opstartvenster
      Philips-logo inschakelen/uitschakelen

    • Geluid

      Ingebouwde luidsprekers
      2 x 10 W RMS

    • Vermogen

      Netspanning
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Verbruik (normaal)
      165  W
      Verbruik (max.)
      220 W
      Stroomverbruik in stand-bystand
      <0,5 W
      Functies voor energiebesparing
      Smart Power
      Energieklasse
      G

    • Ondersteunde beeldschermresolutie

      Computerformaten
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformaten
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Afmetingen

      Breedte van het apparaat
      1462,3  mm
      Gewicht van het product
      27,80  kg
      Hoogte van het apparaat
      837,3  mm
      Diepte van het apparaat
      68,9 mm (D bij wandmontage) / 89,9mm (D met standaard)  mm
      Breedte van het apparaat (inch)
      57,57  inch
      Hoogte van het apparaat (inch)
      32.96  inch
      Geschikt voor wandmontage
      400 x 400 mm, M8
      Diepte van het apparaat (inch)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inch
      Randbreedte
      14,9 mm (gelijkmatige rand)
      Gewicht van het product (lb)
      61,29  lb

    • Voorwaarden voor een goede werking

      Hoogte
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurbereik (in bedrijf)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  uur
      Temperatuurbereik (opslag)
      -20 ~ 60  °C
      Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]
      20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)
      Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]
      5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)

    • Multimediatoepassingen

      Video afspelen via USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      Foto's bekijken via USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Audio afspelen via USB
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Accessoires

      Meegeleverde accessoires
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • Philips-logo (x1)
      • AC-netsnoer
      • Klep van de netstroomschakelaar
      • Snelstartgids (x1)
      • Afstandsbediening en AAA-batterijen
      • RS232-daisy-chain-kabel (x1)
      • USB-deksel en -schroef x1
      • Kabelklemmen (x3)

    • Diversen

      Taalversies in beeldschermmenu
      • Arabisch
      • Engels
      • Frans
      • Duits
      • Italiaans
      • Japans
      • Pools
      • Russisch
      • Spaans
      • Vereenvoudigd Chinees
      • Turks
      • Traditioneel Chinees
      Garantie
      3 jaar garantie
      Officiële goedkeuringen
      • CE
      • FCC, klasse A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMV
      • PSB

    Badge-D2C

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