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  • Philips Signage 2000-serie Philips Signage 2000-serie Philips Signage 2000-serie

    Signage Solutions Philips Signage 2000-serie

    55BDL2050A/00

    Philips Signage 2000-serie

    De Philips Signage 2000-serie brengt digitale signage terug naar de basis. Een elementair maar stijlvol 16/7‑display voor eenvoudige integraties, zonder overbodige extra’s. Uitgerust met Android 14, UHD‑resolutie en een helderheid van 400 nits.

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    Signage Solutions

    Philips Signage 2000-serie

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    Philips Signage 2000-serie

    Elementair ontwerp – Eenvoud in digitale displays

    • 55 inch
    • Met Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – werk aan uw content wanneer u dat wilt.

    Met een helderheid van 400 cd/m2 is de UHD Philips Signage 2000-serie ontworpen voor 16/7-gebruik. Dit is ideaal voor bedrijven die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat open zijn en een goede indruk willen maken.

    Android 14 professioneel system-on-a-chip.

    Uw Philips Signage 2000-serie-display met Android 14 is ontworpen op een professioneel platform met betrouwbare connectiviteit en beveiliging. Geoptimaliseerd voor Android-apps, zodat u webapps en software rechtstreeks op het display kunt installeren zonder externe mediaspeler.

    Optionele draadloze schermdeling met Philips ScreenShare.

    Maak uw display klaar voor de toekomst met onze modulaire aanpak. Breid eenvoudig uit met Wi-Fi en Bluetooth via de optionele CRD22‑module en voeg Philips ScreenShare toe. Alles met een focus op duurzaamheid, hergebruik, recyclebaarheid en met een lagere WEEE‑impact.

    FailOver‑basisfunctionaliteit. Extra zekerheid voor content die altijd beschikbaar is.

    FailOver‑basisfunctionaliteit via 5V‑hotplugdetectie. Essentieel voor veeleisende commerciële toepassingen. FailOver via 5V‑hotplug maakt het mogelijk een secundaire contentbron in te stellen die automatisch wordt afgespeeld wanneer de primaire contentbron plotseling uitvalt.

    Philips Wave-ready voor beheer met afstandsbediening.

    Profiteer op afstand van de kracht, veelzijdigheid en intelligentie in uw Philips Signage 2000-serie-displays met Wave. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met vereenvoudigde installatie en configuratie, bewaking en bediening van schermen, het upgraden van firmware, het beheren van afspeellijsten en het instellen van energieschema's. Bespaar tijd, energie en impact op het milieu.

    Technische specificaties

    • Beeld/scherm

      Schermdiagonaal (centimeters)
      138.7  cm
      Schermdiagonaal (inch)
      54.6  inch
      Beeldformaat
      16:9
      Schermresolutie
      3840 x 2160
      Pixelpitch
      0,315 x 0,315 mm
      Optimale resolutie
      3840 x 2160 bij 60 Hz
      Helderheid
      400  cd/m²
      Schermkleuren
      1,07 miljard
      Contrastverhouding (normaal)
      1200:1
      Dynamische contrastverhouding
      500.000:1
      Responstijd (normaal)
      8  ms
      Kijkhoek (horizontaal)
      178  graad
      Kijkhoek (verticaal)
      178  graad
      Beeldverbetering
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Panel-technologie
      ADS
      Besturingssysteem
      Android 14
      Nevel
      1%

    • Connectiviteit

      Video-ingang
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Andere aansluitingen
      USB 3.0 (x2)
      Video-uitgang
      N/A
      Externe bediening
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Lijnuitgang
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Comfort

      Plaatsing
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Deelmatrix
      Maximaal 3 x 3
      Bediening via toetsenbord
      • Lockable
      • Hidden
      Signaal afstandsbediening
      Lockable
      Signaal is doorlusbaar
      IR Loopthrough
      Energiebesparingsfuncties
      ECO mode
      Bestuurbaar vanaf het netwerk
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Vermogen

      Netspanning
      100 ~ 240 VAC
      Verbruik (normaal)
      111  W
      Stroomverbruik in stand-bystand
      <0,5 W
      Energieklasse
      G

    • Ondersteunde beeldschermresolutie

      Computerformaten
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Videoformaten
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Afmetingen

      Breedte van het apparaat
      1241,8  mm
      Gewicht van het product
      17,2  kg
      Hoogte van het apparaat
      712,6  mm
      Diepte van het apparaat
      63,6  mm
      Breedte van het apparaat (inch)
      48,89  inch
      Hoogte van het apparaat (inch)
      28.06  inch
      Geschikt voor wandmontage
      400 x 400 mm, M6
      Diepte van het apparaat (inch)
      2.50  inch
      Randbreedte
      13,9 mm (gelijkmatige rand)
      Gewicht van het product (lb)
      37,92  lb

    • Voorwaarden voor een goede werking

      Hoogte
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurbereik (in bedrijf)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30.000  uur
      Temperatuurbereik (opslag)
      -20 ~ 60  °C
      Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]
      10% ~ 90% RV (zonder condensvorming)

    • Multimediatoepassingen

      Video afspelen via USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Foto's bekijken via USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Audio afspelen via USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interne speler

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Geheugen
      3GB RAM
      Opbergen
      16GB

    • Accessoires

      Meegeleverde accessoires
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Optionele accessoires
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Diversen

      Taalversies in beeldschermmenu
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garantie
      3 jaar garantie
      Officiële goedkeuringen
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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