55BDL2050A/00
Philips Signage 2000-serie
De Philips Signage 2000-serie brengt digitale signage terug naar de basis. Een elementair maar stijlvol 16/7‑display voor eenvoudige integraties, zonder overbodige extra’s. Uitgerust met Android 14, UHD‑resolutie en een helderheid van 400 nits.
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Philips Signage 2000-serie
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Met een helderheid van 400 cd/m2 is de UHD Philips Signage 2000-serie ontworpen voor 16/7-gebruik. Dit is ideaal voor bedrijven die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat open zijn en een goede indruk willen maken.
Uw Philips Signage 2000-serie-display met Android 14 is ontworpen op een professioneel platform met betrouwbare connectiviteit en beveiliging. Geoptimaliseerd voor Android-apps, zodat u webapps en software rechtstreeks op het display kunt installeren zonder externe mediaspeler.
Maak uw display klaar voor de toekomst met onze modulaire aanpak. Breid eenvoudig uit met Wi-Fi en Bluetooth via de optionele CRD22‑module en voeg Philips ScreenShare toe. Alles met een focus op duurzaamheid, hergebruik, recyclebaarheid en met een lagere WEEE‑impact.
FailOver‑basisfunctionaliteit via 5V‑hotplugdetectie. Essentieel voor veeleisende commerciële toepassingen. FailOver via 5V‑hotplug maakt het mogelijk een secundaire contentbron in te stellen die automatisch wordt afgespeeld wanneer de primaire contentbron plotseling uitvalt.
Profiteer op afstand van de kracht, veelzijdigheid en intelligentie in uw Philips Signage 2000-serie-displays met Wave. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met vereenvoudigde installatie en configuratie, bewaking en bediening van schermen, het upgraden van firmware, het beheren van afspeellijsten en het instellen van energieschema's. Bespaar tijd, energie en impact op het milieu.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Vermogen
Ondersteunde beeldschermresolutie
Afmetingen
Voorwaarden voor een goede werking
Multimediatoepassingen
Interne speler
Accessoires
Diversen
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*Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.
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