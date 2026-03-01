Philips Wave-ready voor beheer met afstandsbediening.

Profiteer op afstand van de kracht, veelzijdigheid en intelligentie in uw Philips Signage 2000-serie-displays met Wave. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met vereenvoudigde installatie en configuratie, bewaking en bediening van schermen, het upgraden van firmware, het beheren van afspeellijsten en het instellen van energieschema's. Bespaar tijd, energie en impact op het milieu.