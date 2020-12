Analysefunctie. Krijg inzicht in wat er wordt gekeken

Of u nu een hotel of sportcafé runt, u krijgt inzicht in hoe uw professionele TV met Android van Philips wordt gebruikt. Bekijk hoe vaak bepaalde zenders worden bekeken. Test hoe effectief uw reclames zijn. Bekijk de gegevens die u nodig hebt om kosten effectief te beheren, waaronder informatie over zendtijden.