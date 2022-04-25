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    Signage Solutions LED-display

    41BDL7539L/00

    Algemene waardering / 5
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    Laat uw fantasie nog meer de vrije loop

    Geen grenzen. Geen beperkingen. De Philips L-Line 7000-serie is een LED-signage-oplossing die eindeloos veel mogelijkheden biedt qua vorm en formaat. De naadloze koppeling en diverse afmetingen staan garant voor unieke displays in ieder formaat. Zo creëert u het perfecte resultaat.

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    Signage Solutions

    LED-display

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    Laat uw fantasie nog meer de vrije loop

    LED-display voor elke vorm en ieder formaat

    • 41"
    • Direct View LED

    Verkrijgbaar in 3 afmetingen

    De gepatenteerde, eenvoudig te monteren beugels zorgen voor een nog snellere installatie. Deze optionele onderdelen zijn leverbaar voor vlakke LED-montage, bol gebogen hoeken (177,5/175/172,5 graden) en L-vormige hoeken van 90 graden.

    Conforme coating en beschermingsgraad

    De conforme stof-, vuil-, schimmel- en vochtbestendige coating beschermt dit product en maakt eenvoudiger onderhoud mogelijk. Gecertificeerd tegen binnendringen volgens beschermingsklasse IP30 voor minder kans op kortsluiting door stof en corrosie.

    Dynamische aansluiting van panelen

    Combineer elk formaat van de Philips L-Line 7000 LED-panelen en creëer zo één display van elke vorm en afmeting. De dynamische, flexibele bevestigingspinnen zijn geschikt voor elke situatie en zorgen voor een vloeiend en naadloos schermoppervlak. Voor nog meer gemak en efficiëntie is elk LED-paneel voorzien van openingen aan beide zijden voor veelzijdige bekabelde aansluiting tussen de LED-panelen en externe ingangsaansluitingen. De openingen aan de boven- en onderkant van het LED-paneel kunnen worden uitgeklapt voor het geval dat toegang alleen mogelijk is vanaf de boven- of onderkant van het paneel.

    Dynamische energiebesparing

    Philips Professional LED-schermen bevatten hoogwaardige LEDs die grondig getest, energiezuinig en kosteneffectief zijn. Bovendien zorgt de verbeterde technologie ervoor dat de display dynamisch kan besparen op energieverbruik.

    In de fabriek gekalibreerd

    Elk Philips L-Line LED-paneel wordt in onze fabriek gekalibreerd onder perfecte omstandigheden. Dit betekent dat er geen verdere kalibratie op locatie nodig is, wat resulteert in snellere installaties. Voor snel onderhoud zijn kalibratie- en configuratiebestanden beschikbaar.

    Brandvertragend ontwerp

    Het brandvertragende design vertraagt de verspreiding van vlammen en helpt de structurele integriteit van het led-paneel te beschermen in geval van brand. Getest en voorzien van brandveiligheidscertificaten.

    Voor elke vorm, L-vormige hoek of kromming

    De LED-panelen uit de Philips L-Line 7000-serie worden geleverd in een hoogte van 25 cm en zijn verkrijgbaar in breedten van 50 cm, 75 cm en 100 cm. Deze displays kunnen in elk liggend formaat worden geïnstalleerd, zonder beperkingen wat betreft de grootte. Ook verkrijgbaar met schuine hoeken voor gebogen ontwerpen in zowel bolle als holle formaten.

    Led-paneel met hoge helderheid

    Visualiseer allerlei soorten content in elke omgeving. Maak indruk met heldere en duidelijke berichten op opvallende locaties, zoals etalages in de winkel of op plaatsen die worden blootgesteld aan direct zonlicht. Dit zeer heldere led-paneel is ideaal voor het trekken van de aandacht in grote, drukke gebieden met veel omgevingslicht.

    Optionele schuine hoeken maken gebogen schermen mogelijk

    Creëer randloze displays in elke vorm, grootte of resolutie. Dankzij het modulaire ontwerp van de professionele LED-panelen van Philips kunt u zich aanpassen aan elke ruimte. Bouw uitgebreide, meeslepende installaties of stel intrigerende patronen samen. Maak eenvoudig displays die naadloos aansluiten rond deuren en andere openingen. Zelfs hoeken en gebogen schermen zijn eenvoudig te maken met de nieuwe Philips 7000-serie.

    Actieve statusbewaking van Philips

    Perfectie bereiken door precisie. Actieve statusbewaking maakt snel, eenvoudig en voorspelbaar onderhoud mogelijk door de exacte eenheid met een storing en de locatie weer te geven. Het gebruik van deze software die zowel online als offline in real-time werkt, zorgt dat vervanging van het relevante onderdeel een efficiënt proces wordt en is een must voor display-eigenaars met veel geografische locaties.

    Naadloze koppeling voor perfecte beelden

    Uw Philips Professional LED-display is voorzien van ingebouwde kabelruimte, zodat de voedings- en datakabels netjes blijven. De behuizingen van de displays zijn in een ringnetwerk aangesloten voor zowel voeding als data. Zo blijven de kabels geordend en gaat de installatie sneller.

    Technische specificaties

    • Beeld/scherm

      Beeldformaat
      4:1
      Uniforme helderheid
      >=97%
      Helderheid na kalibratie
      2650 nits
      Helderheid voor kalibratie
      3500 nits
      Kalibratie (helderheid en kleur)
      Ondersteund
      Aanpassingsbereik kleurtemperatuur
      4000~9500 K (door software)
      Standaard kleurtemperatuur
      6500±500 K
      Contrastverhouding (normaal)
      11000:1
      Kijkhoek (horizontaal)
      140  graad
      Kijkhoek (verticaal)
      140  graad
      Beeldverbetering
      Scherm met breed kleurengamma
      Plaatsing
      Horizontaal
      Beelden per seconde (Hz)
      50 en 60
      Vernieuwingsfrequentie (Hz)
      2100~3900 (14-bits: 3900 Hz)
      Gebruik
      Binnenshuis

    • Comfort

      Gemakkelijk te installeren
      • Geleidepennen
      • Lichtgewicht
      Voedingsdoorlus
      Voor 230 V-omgevingen: 8 of minder behuizingen, voor 110 V-omgevingen: 4 of minder behuizingen, max. 10 A
      Doorlus signaalbesturing
      RJ45

    • Vermogen

      Ingangsspanning
      AC 100~240 V (50 en 60 Hz)
      Stroomverbr. zwart scherm (W)
      <11
      Max. stroomverbr. AC (W)
      < 143,7
      Max. stroomverbr. BC (W)
      < 199
      Typisch stroomverbr. (W)
      < 47,9

    • Voorwaarden voor een goede werking

      Temperatuurbereik (in bedrijf)
      -20~45  °C
      Temperatuurbereik (opslag)
      -20~50  °C
      Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]
      10~80%
      Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]
      10~85%

    • Kast

      Gebied behuizing (m2)
      0,25
      Pixels behuizing (dot)
      16.384
      Resolutie behuizing (B x H)
      256 x 64
      Formaat behuizing (mm)
      1000x250x42
      Data-aansluiting
      RJ45
      Voedingsaansluiting
      3 hoofdaansluitingen (C14 in, C13 out)
      Aantal ontvangende kaarten
      1 x
      Specificaties ontvangende kaart
      A5S Plus
      Merk ontvangende kaart
      NovaStar
      Gewicht (kg)
      5,87 kg (±294 g)
      Diagonaal behuizing (inch)
      40,6"
      Constructie behuizing
      Gegoten aluminium
      Zijhoek (graden)
      45

    • Module

      LED-type
      SMD 1921 koperdraad
      Pixelsamenstelling
      1R1G1B
      Levensduur LED (uur)
      100.000 bij halve helderheid
      Resolutie module (B x H pixels)
      64x64
      Pixelpitch (mm)
      3,9
      Formaat module (B x H in mm)
      249,9*249,9

    • Accessoires

      LAN-kabel (RJ45, CAT-5)
      2 stuks
      Netsnoer
      2 stuks
      Snelstartgids
      1 x

    • Diversen

      Garantie
      2 jaar
      Officiële goedkeuringen
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, deel 15, klasse A
      • EAC
      Certificering voor brandvertraging
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      Conforme coating
      Hub-kaart, LED-module achterzijde

    • Gegevens van de verpakking

      Afmetingen van verpakking (mm)
      1270x421x224
      Brutogewicht (kg)
      11,28

    Badge-D2C

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