Naarmate de toestand van een patiënt verbetert en een patiënt wordt overgeplaatst van de acute zorgafdeling naar een algemene afdeling en vervolgens naar een post-acute zorgomgeving, zoals een revalidatiecentrum, een verpleeghuis of zelfs thuis, vermindert het niveau en de intensiteit van de bewaking van zijn vitale waarden. Hoewel dit zowel klinisch als financieel een logische stap lijkt, kunnen sommige patiënten bij minder bewaking het risico lopen dat hun toestand verslechtert. Langere ziekenhuisverblijven of ongeplande heropnames zijn niet in het voordeel van de patiënt en ook niet van de zorginstelling.



Connected sensing-technologieën kunnen deze hiaat in de transitiezorg oplossen. Als leider op het gebied van patiëntbewaking is het onze visie om volledig geïntegreerde, medische draagbare oplossingen te bieden die real-time gegevens en analyses verbinden met hulpmiddelen en dashboards om clinici bruikbare inzichten te geven. Voorspellende algoritmen maken vroegtijdige detectie en interventie mogelijk, waardoor zorgverleners de zorg kunnen verbeteren en de kosten kunnen verlagen.



Tegelijkertijd kunnen draagbare apparaten de patiënten die worden overgeplaatst of terug naar huis keren, helpen bij een snel herstel en ze meer gemoedsrust bieden terwijl ze weer gezond en wel worden.