OmniWire

Drukgeleidingsdraad



OmniWire combineert een uniek, stevig ontwerp met vaste kern met bewezen resultaten voor iFR en iFR-compatibiliteit voor gelijktijdige registratie, waardoor het gemakkelijk is om in complexe fysiologie te gebruiken.¹,²,³ De nieuwe distale kern van nitinol verhoogt de duurzaamheid en het vormherstel. De unieke vaste kern verbetert de torsie en de duwbaarheid. Geïntegreerde geleidende banden voor een grotere signaalbetrouwbaarheid.



* Houd er rekening mee dat dit product mogelijk niet te koop is in uw land. Raadpleeg voor meer informatie de plaatselijke verkoopondersteuning.



1. Davies je, et al., Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flow Reserve in PCI. N Engl J Med. 2017 mei 11;376(19):1824-1834.

2. Gotberg M, et al., IFR-SWEDEHEART Investigators. Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve to Guide PCI. N Engl J Med. 2017 mei 11;376(19):1813-1823.

3. Vergelijkingen met Verrata Plus. Gegevens/rapport intern beschikbaar of interne bedrijfsgegevens beschikbaar. Verificatierapport, D000410086/A.