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Infant/Child SMART PADS Cartridge (1 set)

Pads

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Children under 8 years or weighing less than 55 pounds (25 kg), including infants, should be treated using HeartStart Infant/Child SMART Pads. These pads instruct the defibrillator to reduce the energy of its shock from 150 to 50 Joules (J). The Infant/Child Pads cartridge is marked with an indication of the appropriate weight and with a teddy bear icon for easy identification.

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Documentatie

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Brochure (2)

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Technische specificaties

Defibrillation Pads
Defibrillation Pads
Patient Application
  • Child
Recommended Patient Weight
  • &lt; 25 kg
Conductor Surface Area
  • 85 cm2
Leadwire Length
  • 1.0 m (3.3')
Temperature Range for Storage
  • 10° - 43°C
Product details
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M5066A, M5067A, M5068A
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Defibrillation
Product Type
  • Pads
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .350 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 = 1 set
Minimum Shelf Life
  • 30 months from date of manufacturing
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Use with Other Supplies
  • N/A
Defibrillation Pads
Defibrillation Pads
Patient Application
  • Child
Recommended Patient Weight
  • &lt; 25 kg
Product details
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M5066A, M5067A, M5068A
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Bekijk alle specificaties
Defibrillation Pads
Defibrillation Pads
Patient Application
  • Child
Recommended Patient Weight
  • &lt; 25 kg
Conductor Surface Area
  • 85 cm2
Leadwire Length
  • 1.0 m (3.3')
Temperature Range for Storage
  • 10° - 43°C
Product details
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M5066A, M5067A, M5068A
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Defibrillation
Product Type
  • Pads
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .350 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 = 1 set
Minimum Shelf Life
  • 30 months from date of manufacturing
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Use with Other Supplies
  • N/A
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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