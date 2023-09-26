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Sidestream LoFlo EtCO₂ Nasal Cannula, Adult

Capnography supplies

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This product is the direct replacement for M2744A (989803144421). Sidestream monitoring is a good option for non-intubated spontaneously breathing patients as well as patients requiring intubation during short-term procedural sedation or anesthesia. LoFlo sidestream EtCO₂ sensors use a common extension server, providing clinical versatility to use with the same monitor. No calibration is required. The sensors remain stable over time with continual and automatic validated calibration information. For use with an ET tube > 4 mm. Including dehumidification tubing for high humidity environments.

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Brochure

Technische specificaties

Gas Capnography
Gas Capnography
Technology
  • Sidestream
Intubated or Non-Intubated
  • Non-Intubated
Patient Application
  • Adult
Tube Length
  • 2.5m (8ft 4in)
With Oxygen
  • No
Short Term or Long Term
  • Short Term
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Gas
Use with Philips Healthcare Equipment
  • Yes
Product Type
  • Capnography
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .320 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 Box of 10
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Gas Capnography
Gas Capnography
Technology
  • Sidestream
Intubated or Non-Intubated
  • Non-Intubated
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Gas
Bekijk alle specificaties
Gas Capnography
Gas Capnography
Technology
  • Sidestream
Intubated or Non-Intubated
  • Non-Intubated
Patient Application
  • Adult
Tube Length
  • 2.5m (8ft 4in)
With Oxygen
  • No
Short Term or Long Term
  • Short Term
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Gas
Use with Philips Healthcare Equipment
  • Yes
Product Type
  • Capnography
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .320 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 Box of 10
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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