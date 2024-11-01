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Battery Module (Gen-2)

MR Patient Care

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3.7V battery for use with the Expression MR Gen-2 wireless ECG and SpO2 modules.

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Technische specificaties

Product details
Product details
Unit of Measure
  • 1 each
Disposable or reusable
  • Reusable
Patient Application
  • Adult, Pediatric, Infant, Neonatal
Use with Philips Equipment
  • 866120 (Expression MR200) 865353 (Essential) 989803191031 (Module Charger)
DEHP-free
  • No
Package Weight
  • 0.500 kg
CE Certified
  • Yes
Product details
Product details
Unit of Measure
  • 1 each
Disposable or reusable
  • Reusable
Bekijk alle specificaties
Product details
Product details
Unit of Measure
  • 1 each
Disposable or reusable
  • Reusable
Patient Application
  • Adult, Pediatric, Infant, Neonatal
Use with Philips Equipment
  • 866120 (Expression MR200) 865353 (Essential) 989803191031 (Module Charger)
DEHP-free
  • No
Package Weight
  • 0.500 kg
CE Certified
  • Yes
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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