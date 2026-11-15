Ce système d’IRM 1.5T innovant est équipé de l’aimant BlueSeal, une exclusivité Philips, pour des opérations sans hélium. Il intègre également une multitude de technologies axées sur l’IA² pour simplifier et automatiser les tâches cliniques et opérationnelles les plus complexes. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l’essentiel : vos patients. Cette solution révolutionnaire est conçue pour aider à maximiser la productivité de votre service d’IRM, accélérer les examens, permettre aux cliniciens de prendre des décisions cliniques éclairées et contrôler les coûts liés à l’IRM.