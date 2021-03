Om dit toe te lichten heb ik een persoonlijk verhaal. Ongeveer 6 maanden nadat DreamWear werd gelanceerd, werd mijn vader gediagnosticeerd met slaapapneu. Hij kreeg een masker en al snel daarna klaagde hij erover hoe vreselijk dat was. Hij kreeg toen een DreamWear-masker aangeboden. Hij belde me de volgende avond om te vertellen hoe geweldig het was. Mijn moeder kwam ook aan de telefoon om me te bedanken. Dat was een persoonlijke focusgroep die me echt raakte - op een fijne manier. Ik was ze erg dankbaar. Dit is waarom ik me bezighoud met design. Ik richt me niet op het maken van mooie voorwerpen; ik wil het leven van mensen verbeteren.

Als ik terugkijk naar mijn portfolio met maskers, vanaf de eerste tot de laatste waaraan ik heb gewerkt, zijn er duidelijk verbeteringen in wat we doen. Succes is: veranderen hoe mensen met onze producten omgaan. We proberen het leven van mensen te verbeteren - te voldoen aan hun klinische behoeften, maar ook aan hun emotionele behoeften.