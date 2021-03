In deze uitgave hadden we het voorrecht dr. Michael Bowman te interviewen om inzicht te krijgen in de uitdagingen die kinderen en astma met zich meebrengen. Dr. Bowman is al meer dan 20 jaar een onvermoeibaar pleitbezorger voor respiratoire gezondheid en mentor voor andere zorgverleners.

Routinematig gebruik van salbutamol vóór inspanning wordt vaak gebruikt voor inspanningsgeïnduceerde bronchospasmen bij volwassenen. Het is echter niet altijd de beste benadering voor kinderen met astma, omdat er vaak meer subtiele tekenen zijn van slechte astmacontrole.

Kinderen met astma hebben uiteenlopende symptomen. De aandoening gaat vaak met een piepende ademhaling gepaard. Maar als het kind een hoestaanval of een benauwd gevoel krijgt, of zichtbaar problemen ervaart tijdens de schoolpauze, kan dit voor zorgverleners en het gezin meer onzekerheid geven. Deze klachten worden ook wel ‘bronchitis’ of iets anders genoemd. Het is duidelijk dat er veel redenen zijn, waaronder astma, waardoor een kind inspanningsintolerantie kan hebben. De uitdaging voor iedereen, het kind, de ouder, de zorgverlener, de schoolverpleegkundige en de gymleraar, is om uit te zoeken waarom een kind niet kan sporten en vervolgens wat daaraan is te doen. Soms zeggen ze dat de beste manier om onontdekte astma bij een kind te vinden is door een gymleraar te vragen of hij diegene als ‘lui’ ziet.

Inspanning kan bij kinderen vaak leiden tot astmasymptomen. Als dat een hoest of een piepende ademhaling is, is dit voor volwassenen hoorbaar, maar als het slechts een benauwd gevoel of dyspneu is, wordt het waarschijnlijk niet herkend. Het kind herkent het ongemakkelijke gevoel misschien niet als abnormaal en vertelt het mogelijk niet aan zijn ouders of leerkrachten. Wanneer je ouders van een pas gediagnosticeerd kind met astma vraagt hoe het gaat met fysieke inspanning, is het antwoord vaak 'prima'. Als je hun echter vraagt wat hij of zij zoal aan activiteiten doet, zeggen de ouders mogelijk: ‘Ze speelt graag met poppen’ of: ‘hij besteedt veel tijd aan videogames.’ Het probleem is mogelijk nog groter bij kinderen met overgewicht, waarbij intensieve activiteiten vaak de beste oplossing zijn. Zorgverleners mogen niet meegaan in de houding van ouders dat hun kind ‘astma heeft en daarom een excuus heeft om niet mee te doen in de schoolpauze of met de gymles.’