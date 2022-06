Betere patiëntervaring in de zorg is een van de doelstellingen van het Triple AIM Initiative van het Institute of Healthcare Improvement.

Onze draagbare biosensor is de eerste in zijn soort en is zo ontworpen dat hij discreet op de borst van de patiënt past. Dit vermindert het ongemak van meerdere kabels, draden en elektroden en de patiënt kan opstaan en over de afdeling of in de wachtkamer lopen, zonder dat het meten en vastleggen van vitale functies wordt onderbroken.

In combinatie met onze robuuste apparaten en systemen voor patiëntbewaking kan de biosensor artsen meer gemoedsrust bieden.