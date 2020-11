Vijf trends in de modernisering van patiëntgegevensbeheer

5. Systems of engagement



Het probleem met traditionele EPD's en andere informatiesystemen is dat ze slechts waren bedoeld als dossiersystemen of hostsystemen voor gegevens. Als deze systemen veranderen in systems of engagement, samenwerkingssystemen, kunnen de IT-oplossingen van nu echte meerwaarde bieden. Een samenwerkingssysteem vereenvoudigt de interactie tussen mensen en hun gegevens, apparaten en technologie. Het geeft gegevens uit silo's vrij, waardoor zorgverleners eenvoudig waardevolle inzichten krijgen, actie ondernemen en gezamenlijk optimale zorg kunnen verlenen.



Een andere trend die zorgt voor een verdere evolutie van EPD's is de groeiende betrokkenheid van patiënten bij hun eigen gezondheid. De volgende generatie IT-oplossingen voor de gezondheidszorg moet zowel op de arts als op de patiënt zijn gericht. Er is een duidelijke trend: veel patiënten vragen om meer betrokken te worden bij hun behandeling en om zelfs thuis zorg te mogen ontvangen. Ondanks deze groeiende betrokkenheid moeten zorgsystemen nog steeds de grote verscheidenheid in patiënten en betrokkenheid kunnen beheren. Alleen door te focussen op de betrokkenheid van patiënt en

behandelaar kunnen we overstappen van een dossiersysteem naar een systeem dat werkelijk inzicht biedt – informatie die is gestroomlijnd voor proactieve zorgverlening.



Klinische gegevens zijn meer dan alleen informatie – het biedt artsen mogelijkheden om gezondheidsresultaten te verbeteren en zorgsystemen mogelijkheden voor een betere werking. Met de juiste klinische gegevens onder handbereik bereiken medische professionals betere resultaten, of dit nu in het ziekenhuis is of thuis. De grootste uitdagingen in onze samenleving worden alsmaar groter: de voortdurende strijd tegen de pandemie, de steeds ouder wordende bevolking en daarmee de vergrijzende beroepsbevolking, het groeiende aantal chronische zieken, en ga zo maar door. Geïntegreerde gezondheidsplatforms vormen slechts een stukje van de oplossing, maar we kunnen het ons niet veroorloven ze te negeren als we aantoonbaar dichter bij ons vierledige doel willen komen: betere gezondheidsresultaten, verbeterde patiënt- en zorgverlenerservaringen en minder zorgkosten.



