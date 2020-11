Verminderen van amputaties voor mensen met etalagebenen

Veel patiënten in de VS hebben echter moeite om toegang te krijgen tot de noodzakelijke gezondheidszorg, waardoor ze vaak pas zorg vragen als het te laat is. Hier is een ontnuchterende statistiek: in de VS sterft 50% van de patiënten die een niet-traumatische amputatie van de onderste ledematen krijgen binnen 5 jaar [1], waarbij zo'n 30% van de patiënten geen enkele formele begeleiding krijgt voordat de beslissing om te amputeren wordt genomen [2].

Preventieve zorg kan een beslissing op leven of dood zijn voor patiënten met etalagebenen. Als patiënten met etalagebenen zich later melden, kunnen de aandoeningen in complexiteit toenemen, waardoor de middelen of de expertise onder druk komen te staan, vooral in plattelandsgemeenschappen in de VS, waar amputaties in verband met vasculaire aandoeningen hun tol eisen [3]. Voor mensen met gevorderde etalagebenen die kritieke ischemie van de ledematen ontwikkelen (CLI), waarvoor vaak een amputatie nodig is, zijn de vooruitzichten somber. Een kwart van de patiënten die CLI ontwikkelen zal na een jaar dood zijn; meer dan 60% zal na vijf jaar dood zijn [1].