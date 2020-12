Betere beeldvorming, nauwkeurigere diagnoses en betere resultaten met Ambient Experience

Veel patiënten zijn angstig als ze een radiologisch onderzoek moeten ondergaan. Door middel van op mensen gerichte innovatie en design helpt Ambient Experience om deze stress en bezorgdheid te verminderen, waardoor de patiëntuitkomsten verbeteren. Onze Ambient Experience-oplossingen leiden de aandacht van de patiënt af om deze volledig natuurlijke gevoelens te verminderen. Dat kan op verschillende manieren. Wanneer patiënten een radiologisch onderzoek moeten ondergaan, treedt er vaak een 'vecht- of vluchtreactie' op, zoals we allemaal wel eens hebben in een bedreigende situatie. Daarnaast zijn ze ook nog bezorgd dat ze mogelijk een diagnose krijgen die hun leven op zijn kop zet. Dan is het niet vreemd dat mensen dan een vluchtreactie vertonen. Een van de manieren om hen tijdens het onderzoek te helpen, is door de factoren die een vluchtreactie oproepen, weg te nemen. Het kan bijvoorbeeld helpen om onnodige spullen uit onderzoeksruimtes te verwijderen zodat de technologie minder intimiderend is, de hoeken van de ruimte rond te maken zodat deze groter aanvoelt, of spiegels en geprojecteerde beelden te gebruiken om patiënten af te leiden van het claustrofobische gevoel dat ze vaak ervaren als ze de tunnel van een MRI-scanner in gaan.

Een andere techniek voor positieve afleiding is om de patiënt het gevoel te geven dat hij of zij ergens de controle over heeft; hij of zij kan bijvoorbeeld kiezen voor een bepaald soort verlichtingsthema of beelden en geluiden waarnaar hij of zij kan kijken of luisteren tijdens de scan. Een derde manier om de patiënt gerust te stellen, is door hem of haar begrijpelijke informatie te geven over de scanvoortgang en wat hij of zij tijdens de scan kan verwachten, bijvoorbeeld wanneer en hoe lang hij of zij de adem moet inhouden. Al deze dingen samen creëren een prettigere omgeving die de angst gedeeltelijk wegneemt en tegelijkertijd de bezorgdheid van de patiënt vermindert. We doen dit niet alleen voor radiologie, maar ook voor verschillende klinische gebieden. We hebben zelfs Ambient Experience-oplossingen voor wachtruimtes, personeelsruimtes en gangen om een prettigere omgeving te creëren voor patiënten.