Barres parallèles réglables vers le haut, le bas et en largeur pour plus de sécurité

Les patients peuvent se tenir aux barres parallèles amovibles, pour plus de sûreté. Elles sont ajustables en fonction de la taille et des capacités physiques des utilisateurs : entre 25 et 35 pouces (63 et 89 cm) de hauteur, entre 20 et 31 pouces (51 et 78 cm) de largeur. Elles sont aussi longues que la plateforme.