Solutions orthopédiques

L’augmentation du nombre de patients et le manque de personnel mettent l’efficacité de la salle d’opération à rude épreuve.

Les populations vieillissantes souffrent de plus en plus de pathologies orthopédiques complexes.

Les interventions peu invasives dans tous les domaines de la chirurgie orthopédique (traumatologie, colonne vertébrale, hanche, genou, pied et cheville) font face à l’augmentation de l’obésité