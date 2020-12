Nous fournissons des informations axées sur les données qui mesurent les performances à travers les modalités et les systèmes d’information, ce qui contribue à augmenter la productivité de votre personnel et à améliorer la rentabilité de votre service de radiologie. Nous travaillons à vos côtés afin de vous fournir les données, les analyses et les conseils qui vous aideront à atteindre les objectifs opérationnels de votre service, conjointement avec notre Service Clients renommé.