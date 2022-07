Unité de soins intensifs néonataux : le point de vue d’un parent

Les parents ne peuvent pas faire grand-chose contre le vacarme constant causé par les conversations du personnel, les cris des autres bébés, ou encore les alarmes et les voyants colorés clignotants qui empêchent leur enfant de se reposer correctement et de guérir vite.



James était si fragile que la méthode kangourou était inenvisageable pendant plusieurs mois, en partie parce que le bruit des alarmes l’empêchait de guérir efficacement. C’était aussi frustrant que déchirant, car je savais que le contact peau à peau participait à la stabilisation de la fréquence cardiaque des bébés et à l’amélioration de leur respiration. Sans parler du lien mère-enfant.



Même après le transfert de James de l’incubateur vers le berceau, et le retrait du protège-oreilles et du masque pour les yeux, le bruit continuait clairement de l’affecter. Cela avait un effet direct sur le nombre d’alarmes et l’urgence des soins requis. Cette stimulation excessive a également eu des effets durables : il lui a ainsi fallu plus d’un an avant de pouvoir établir un contact visuel – cela s’avérait trop intense pour lui – et il cherchait à éviter les contacts.



Après sa sortie de l’USIN (et de l’autre service où il est resté huit mois de plus), son état s’est incroyablement amélioré. Pourtant, même aujourd’hui à 4 ans et demi, il continue de réagir fortement aux bruits inattendus. Y a-t-il un rapport entre son hospitalisation hyperstimulante et les crises que les aspirateurs et les mixeurs déclenchent chez lui ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, cependant, c’est qu’il a très peur des enfants bruyants (existe-t-il vraiment des enfants silencieux ?) et que je suis inquiète de l’impact que cela pourra avoir sur sa capacité à se faire des amis.