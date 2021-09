Nous proposons une large gamme de solutions de financement personnalisées pour les solutions Philips HealthTech, notamment des équipements médicaux, des solutions informatiques et des services professionnels. Ces solutions incluent notamment les locations HealthTech, des conditions de paiement étendues pour l’achat de technologies et un financement commercial pour les distributeurs Philips. Nous fournissons également des services de financement avancés pour répondre à des besoins et situations spécifiques, tels que le financement soutenu par l’agence de crédit à l’exportation (ECA), le financement de partenariat public-privé lié aux soins de santé et le financement de projets.