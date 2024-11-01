Quantification de la plaque vasculaire (QPV)

Grâce à la technologie 3D, vous pouvez visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Ce module mesure l’extension de la plaque ou sa proportion par rapport au volume calculé. Il mesure le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface, ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque.