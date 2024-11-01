Le logiciel QLAB permet d’obtenir les données nécessaires à la prise de décisions cliniques pour une meilleure prise en charge des patients et une plus grande efficacité. En consultant les données directement sur l’échographe ou sur la station de travail, vous optimisez les processus de travail au sein du service.
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Le module QLAB GI 3DQ est équipé d’outils 3D qui assurent la visualisation et la quantification des ensembles de données 3D. Il permet de visualiser, découper, faire pivoter les images, ainsi que d’effectuer des mesures sur les ensembles de données échographiques 3D.
Imagerie générale 3DQ (GI 3DQ)
Le module QLAB GI 3DQ est équipé d’outils 3D qui assurent la visualisation et la quantification des ensembles de données 3D. Il permet de visualiser, découper, faire pivoter les images, ainsi que d’effectuer des mesures sur les ensembles de données échographiques 3D.
Imagerie générale 3DQ (GI 3DQ)
Le module QLAB GI 3DQ est équipé d’outils 3D qui assurent la visualisation et la quantification des ensembles de données 3D. Il permet de visualiser, découper, faire pivoter les images, ainsi que d’effectuer des mesures sur les ensembles de données échographiques 3D.
Module Quantification des données d’élastographie (EQ)
Analyse des données d’élastographie (EA)
Ce module analyse les données d’élastographie liées aux déformations tissulaires à partir d’un élastogramme et permet d’évaluer la dureté tissulaire.
Analyse des données d’élastographie (EA)
Ce module analyse les données d’élastographie liées aux déformations tissulaires à partir d’un élastogramme et permet d’évaluer la dureté tissulaire.
Analyse des données d’élastographie (EA)
Ce module analyse les données d’élastographie liées aux déformations tissulaires à partir d’un élastogramme et permet d’évaluer la dureté tissulaire.
Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT)
Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT)
Ce module permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et autres vaisseaux superficiels.
Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT)
Ce module permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et autres vaisseaux superficiels.
Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT)
Ce module permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et autres vaisseaux superficiels.
Quantification de la plaque vasculaire (QPV)
Quantification de la plaque vasculaire (QPV)
Grâce à la technologie 3D, vous pouvez visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Ce module mesure l’extension de la plaque ou sa proportion par rapport au volume calculé. Il mesure le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface, ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque.
Quantification de la plaque vasculaire (QPV)
Grâce à la technologie 3D, vous pouvez visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Ce module mesure l’extension de la plaque ou sa proportion par rapport au volume calculé. Il mesure le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface, ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque.
Quantification de la plaque vasculaire (QPV)
Grâce à la technologie 3D, vous pouvez visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Ce module mesure l’extension de la plaque ou sa proportion par rapport au volume calculé. Il mesure le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface, ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque.
Navigateur Cœur Fœtal (FHN)
Navigateur Cœur Fœtal (FHN)
Ce module dispose d’un protocole semi-automatisé utilisant des ensembles de données 3D pour évaluer le cœur fœtal. Il dégage automatiquement l’incidence de la crosse du canal artériel et aide l’utilisateur novice à acquérir les autres coupes recommandées dans les directives de l’ISUOG en matière d’exploration du cœur fœtal.
Navigateur Cœur Fœtal (FHN)
Ce module dispose d’un protocole semi-automatisé utilisant des ensembles de données 3D pour évaluer le cœur fœtal. Il dégage automatiquement l’incidence de la crosse du canal artériel et aide l’utilisateur novice à acquérir les autres coupes recommandées dans les directives de l’ISUOG en matière d’exploration du cœur fœtal.
Navigateur Cœur Fœtal (FHN)
Ce module dispose d’un protocole semi-automatisé utilisant des ensembles de données 3D pour évaluer le cœur fœtal. Il dégage automatiquement l’incidence de la crosse du canal artériel et aide l’utilisateur novice à acquérir les autres coupes recommandées dans les directives de l’ISUOG en matière d’exploration du cœur fœtal.
Région d’intérêt (ROI)
Région d’intérêt (ROI)
Ce module, conçu à la fois pour l’imagerie de contraste et 2D, est destiné à améliorer la cohérence et la fiabilité des mesures acoustiques.
Région d’intérêt (ROI)
Ce module, conçu à la fois pour l’imagerie de contraste et 2D, est destiné à améliorer la cohérence et la fiabilité des mesures acoustiques.
Région d’intérêt (ROI)
Ce module, conçu à la fois pour l’imagerie de contraste et 2D, est destiné à améliorer la cohérence et la fiabilité des mesures acoustiques.
Imagerie microvasculaire (MVI)
Imagerie microvasculaire (MVI)
Le module d’imagerie microvasculaire (MVI) améliore la netteté des vaisseaux et cartographie la progression du produit de contraste.
Imagerie microvasculaire (MVI)
Le module d’imagerie microvasculaire (MVI) améliore la netteté des vaisseaux et cartographie la progression du produit de contraste.
Imagerie microvasculaire (MVI)
Le module d’imagerie microvasculaire (MVI) améliore la netteté des vaisseaux et cartographie la progression du produit de contraste.
Imagerie générale 3DQ (GI 3DQ)
Module Quantification des données d’élastographie (EQ)
Le module QLAB GI 3DQ est équipé d’outils 3D qui assurent la visualisation et la quantification des ensembles de données 3D. Il permet de visualiser, découper, faire pivoter les images, ainsi que d’effectuer des mesures sur les ensembles de données échographiques 3D.
Imagerie générale 3DQ (GI 3DQ)
Le module QLAB GI 3DQ est équipé d’outils 3D qui assurent la visualisation et la quantification des ensembles de données 3D. Il permet de visualiser, découper, faire pivoter les images, ainsi que d’effectuer des mesures sur les ensembles de données échographiques 3D.
Imagerie générale 3DQ (GI 3DQ)
Le module QLAB GI 3DQ est équipé d’outils 3D qui assurent la visualisation et la quantification des ensembles de données 3D. Il permet de visualiser, découper, faire pivoter les images, ainsi que d’effectuer des mesures sur les ensembles de données échographiques 3D.
Module Quantification des données d’élastographie (EQ)
Analyse des données d’élastographie (EA)
Ce module analyse les données d’élastographie liées aux déformations tissulaires à partir d’un élastogramme et permet d’évaluer la dureté tissulaire.
Analyse des données d’élastographie (EA)
Ce module analyse les données d’élastographie liées aux déformations tissulaires à partir d’un élastogramme et permet d’évaluer la dureté tissulaire.
Analyse des données d’élastographie (EA)
Ce module analyse les données d’élastographie liées aux déformations tissulaires à partir d’un élastogramme et permet d’évaluer la dureté tissulaire.
Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT)
Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT)
Ce module permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et autres vaisseaux superficiels.
Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT)
Ce module permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et autres vaisseaux superficiels.
Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT)
Ce module permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et autres vaisseaux superficiels.
Quantification de la plaque vasculaire (QPV)
Quantification de la plaque vasculaire (QPV)
Grâce à la technologie 3D, vous pouvez visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Ce module mesure l’extension de la plaque ou sa proportion par rapport au volume calculé. Il mesure le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface, ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque.
Quantification de la plaque vasculaire (QPV)
Grâce à la technologie 3D, vous pouvez visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Ce module mesure l’extension de la plaque ou sa proportion par rapport au volume calculé. Il mesure le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface, ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque.
Quantification de la plaque vasculaire (QPV)
Grâce à la technologie 3D, vous pouvez visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Ce module mesure l’extension de la plaque ou sa proportion par rapport au volume calculé. Il mesure le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface, ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque.
Navigateur Cœur Fœtal (FHN)
Navigateur Cœur Fœtal (FHN)
Ce module dispose d’un protocole semi-automatisé utilisant des ensembles de données 3D pour évaluer le cœur fœtal. Il dégage automatiquement l’incidence de la crosse du canal artériel et aide l’utilisateur novice à acquérir les autres coupes recommandées dans les directives de l’ISUOG en matière d’exploration du cœur fœtal.
Navigateur Cœur Fœtal (FHN)
Ce module dispose d’un protocole semi-automatisé utilisant des ensembles de données 3D pour évaluer le cœur fœtal. Il dégage automatiquement l’incidence de la crosse du canal artériel et aide l’utilisateur novice à acquérir les autres coupes recommandées dans les directives de l’ISUOG en matière d’exploration du cœur fœtal.
Navigateur Cœur Fœtal (FHN)
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Région d’intérêt (ROI)
Région d’intérêt (ROI)
Ce module, conçu à la fois pour l’imagerie de contraste et 2D, est destiné à améliorer la cohérence et la fiabilité des mesures acoustiques.
Région d’intérêt (ROI)
Ce module, conçu à la fois pour l’imagerie de contraste et 2D, est destiné à améliorer la cohérence et la fiabilité des mesures acoustiques.
Région d’intérêt (ROI)
Ce module, conçu à la fois pour l’imagerie de contraste et 2D, est destiné à améliorer la cohérence et la fiabilité des mesures acoustiques.
Imagerie microvasculaire (MVI)
Imagerie microvasculaire (MVI)
Le module d’imagerie microvasculaire (MVI) améliore la netteté des vaisseaux et cartographie la progression du produit de contraste.
Imagerie microvasculaire (MVI)
Le module d’imagerie microvasculaire (MVI) améliore la netteté des vaisseaux et cartographie la progression du produit de contraste.
Imagerie microvasculaire (MVI)
Le module d’imagerie microvasculaire (MVI) améliore la netteté des vaisseaux et cartographie la progression du produit de contraste.
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