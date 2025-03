Ingenia 1.5T dStream Pack HeadNeckSpine solution d’antenne -

Solution d’antenne intégrée. Possibilité d’association des antennes FlexCoverage Postérieure, dS Head et dS HeadNeck. Échantillonnage des données DirectDigital pour une optimalisation du rapport signal-bruit. Technologie dS SENSE pour renforcer les performances de l’imagerie parallèle. Installation rapide et facile avec connexion sans fil des extrémités tête et tête/cou. Amélioration du positionnement de l’antenne et du rapport signal-bruit grâce au rabat de cou flexible. Champ visuel ouvert avec miroir pour un plus grand confort du patient. Possibilité d’incliner les antennes dS Head et dS HeadNeck pour un positionnement et un confort optimal.