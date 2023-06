Facilité d’accès au système de radiologie

Grâce à des rails de plafond spécifiques, il est possible de garder FlexMove en veille à proximité de la table lors des procédures endovasculaires et chirurgicales hybrides. Il suffit de remettre ce système d’imagerie radiologique en place pour l’utiliser. Cela permet d’agrandir la zone de travail autour de la table de la salle hybride ou interventionnelle. Lorsque le système n’est pas nécessaire, il peut être placé dans un coin, libérant ainsi plus d’espace pour le personnel soignant et l’équipement.