iDose⁴ est une solution innovante vous permettant de personnaliser la qualité d’image en fonctions des besoins de vos patients, et ce, à basse dose. Associée aux technologies avancées des gammes de scanners iCT, Ingenuity et Brilliance, cette technique offre une approche unique de la prise en charge des patients, à travers une imagerie à basse énergie, à basse dose de rayons X et de produit de contraste.