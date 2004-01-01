Termes recherchés

Infant/Child SMART PADS Cartridge (1 set)

Électrodes de défibrillation

Utiliser les électrodes pédiatriques HeartStart SMART pour la défibrillation des nourrissons et des enfants âgés de moins de 8 ans ou dont le poids est inférieur à 25 kg. Lorsque ces électrodes sont connectées au défibrillateur, celui-ci réduit le niveau d’énergie de 150 à 50 joules (J). La cartouche d’électrodes pour nourrisson/enfant est facilement identifiable car elle indique le poids approprié et comprend une icône en forme d’ourson.

Fiche technique

Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Enfant
Poids patient recommandé
  • &lt; 25 kg
Surface conductrice
  • 85 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • Longueur : 1,0 m.
Gamme de température pour le stockage
  • 10 à 43 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M5066A, M5067A, M5068A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,350 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • À l’unité
Durée de conservation minimum
  • 30 mois environ à compter de la date de fabrication
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

