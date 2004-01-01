Infant/Child SMART PADS Cartridge (1 set) Électrodes de défibrillation

Utiliser les électrodes pédiatriques HeartStart SMART pour la défibrillation des nourrissons et des enfants âgés de moins de 8 ans ou dont le poids est inférieur à 25 kg. Lorsque ces électrodes sont connectées au défibrillateur, celui-ci réduit le niveau d’énergie de 150 à 50 joules (J). La cartouche d’électrodes pour nourrisson/enfant est facilement identifiable car elle indique le poids approprié et comprend une icône en forme d’ourson.