Utiliser les électrodes pédiatriques HeartStart SMART pour la défibrillation des nourrissons et des enfants âgés de moins de 8 ans ou dont le poids est inférieur à 25 kg. Lorsque ces électrodes sont connectées au défibrillateur, celui-ci réduit le niveau d’énergie de 150 à 50 joules (J). La cartouche d’électrodes pour nourrisson/enfant est facilement identifiable car elle indique le poids approprié et comprend une icône en forme d’ourson.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
0,350
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
À l’unité
Durée de conservation minimum
30 mois environ à compter de la date de fabrication
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
