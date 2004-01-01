En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Cette solution non invasive est également rétrocompatible grâce à des kits de mise à niveau pour connecteurs permettant de répondre aux nouvelles exigences de sécurité tout en utilisant des appareils existants1.
Conformité aux nouvelles exigences de sécurité
Matériaux souples
Conçu pour le confort
Ce brassard de pression non invasive se compose de matériaux souples et confortables spécialement conçus pour les patients fragiles.
Aucun connecteur Luer requis
Connexions sûres
Ce brassard n’utilise pas de connecteurs Luer, qui peuvent, selon la FDA et d’autres organismes spécialisés, constituer une menace non négligeable pour la santé des patients. En outre, son design permet d’éviter les erreurs de connexion entre les dispositifs de mesure de la pression artérielle et d’autres accessoires médicaux, tels que sondes d’alimentation, cathéters, tubulures IV et injecteurs sans aiguille1.
Matériaux souples
Ce brassard de pression non invasive se compose de matériaux souples et confortables spécialement conçus pour les patients fragiles.
Aucun connecteur Luer requis
Connexions sûres
Ce brassard n’utilise pas de connecteurs Luer, qui peuvent, selon la FDA et d’autres organismes spécialisés, constituer une menace non négligeable pour la santé des patients. En outre, son design permet d’éviter les erreurs de connexion entre les dispositifs de mesure de la pression artérielle et d’autres accessoires médicaux, tels que sondes d’alimentation, cathéters, tubulures IV et injecteurs sans aiguille1.
1 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) Sentinel Event Alert, Issue 36, April 2006; “Tubing misconnections, a persistent and potentially deadly occurrence”.
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
