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Pliage en accordéon

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Fiche technique

Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 210 x 297 mm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Conditionnement
  • 200 feuilles par paquet, 6 paquets par boîte, 1 200 feuilles au total
Compatible avec l’équipement Philips
  • 860343, 860351
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Sans BPA
  • Oui – sans BPA ni BPS
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1700A, M1701A, M1702A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Papier
Type de produit
  • Pliage en accordéon
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 210 x 297 mm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Conditionnement
  • 200 feuilles par paquet, 6 paquets par boîte, 1 200 feuilles au total
Compatible avec l’équipement Philips
  • 860343, 860351
Voir toutes les caractéristiques
Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 210 x 297 mm
Informations sur le produit
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Conditionnement
  • 200 feuilles par paquet, 6 paquets par boîte, 1 200 feuilles au total
Compatible avec l’équipement Philips
  • 860343, 860351
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Sans BPA
  • Oui – sans BPA ni BPS
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1700A, M1701A, M1702A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Papier
Type de produit
  • Pliage en accordéon
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
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