Le capteur de doigt de SpO₂ M1191BL est équipé d’un câble de 3 mètres de long pour s’adapter à diverses configurations de lit/chambre. Il est conçu pour être utilisé chez l’adulte de plus de 50 kg. Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel, durable et confortable, le M1191BL est une solution économique et polyvalente pour la mesure en continu de la saturation en oxygène.
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Poids patient recommandé
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|Compatibilité du câble adaptateur
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|Longueur du câble
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Certification CE
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|Poids
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|Conditionnement
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Poids patient recommandé
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|Compatibilité du câble adaptateur
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|Longueur du câble
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Certification CE
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|Poids
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|Conditionnement
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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