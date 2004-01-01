Reusable adult SpO₂ glove sensor with long cable Consommables d’oxymétrie de pouls

Le capteur de doigt de SpO₂ M1191BL est équipé d’un câble de 3 mètres de long pour s’adapter à diverses configurations de lit/chambre. Il est conçu pour être utilisé chez l’adulte de plus de 50 kg. Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel, durable et confortable, le M1191BL est une solution économique et polyvalente pour la mesure en continu de la saturation en oxygène.