Le capteur de SpO₂ (doigt) réutilisable Philips M1191B est fabriqué sans latex de caoutchouc naturel. Il est confortable et facile à nettoyer et offre un signal de haute qualité pour mesurer en continu la saturation en oxygène. Il est conçu pour être utilisé chez l’adulte de plus de 50 kg et comporte un câble de 2 m. Bénéficiant d’une garantie complète, le capteur M1191B résiste à une utilisation répétée.
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Poids patient recommandé
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|Compatibilité du câble adaptateur
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|Longueur du câble
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Certification CE
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|Poids
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|Conditionnement
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Poids patient recommandé
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|Compatibilité du câble adaptateur
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|Longueur du câble
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Certification CE
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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