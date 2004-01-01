Reusable adult SpO₂ glove sensor Consommables d’oxymétrie de pouls

Le capteur de SpO₂ (doigt) réutilisable Philips M1191B est fabriqué sans latex de caoutchouc naturel. Il est confortable et facile à nettoyer et offre un signal de haute qualité pour mesurer en continu la saturation en oxygène. Il est conçu pour être utilisé chez l’adulte de plus de 50 kg et comporte un câble de 2 m. Bénéficiant d’une garantie complète, le capteur M1191B résiste à une utilisation répétée.