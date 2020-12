Pour les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil centrale ou complexe et une respiration de Cheyne-Stokes, le système DreamStation BiPAP autoSV est conçu pour assurer une ventilation optimale moyennant une intervention minimale. Son algorithme à l’efficacité clinique prouvée fournit l’assistance nécessaire et s’appuie sur les dynamiques ventilatoires du patient afin de réduire la pression appliquée, l’aide inspiratoire et les cycles contrôlés. Vos patients profitent ainsi d’un sommeil confortable et réparateur.