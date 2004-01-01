Ce câble de transmission de données par infrarouge (IR) se branche sur un PC afin de récupérer les données IR d’un défibrillateur qui seront utilisées par la suite logicielle HeartStart Event Review.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.