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La gamme Bendy Bumper comprend des boudins de positionnement flexibles à mémoire de forme. Ils peuvent être modelés selon la forme souhaitée pour maintenir le nourrisson et stimuler le réflexe d’extension et de flexion des membres.
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Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage
Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage
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Tige amovible nettoyable et réutilisable
Tige amovible nettoyable et réutilisable
Tige amovible nettoyable et réutilisable
B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable
B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable
B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable
Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy
Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy
Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy
Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent
Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent
Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent
Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage
Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage
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Tige amovible nettoyable et réutilisable
Tige amovible nettoyable et réutilisable
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B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable
B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable
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Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy
Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy
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Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent
Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent
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