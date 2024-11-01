Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent

Le boudin Bendy Bumper original existe en trois tailles : le Baby Bendy, conçu pour les nourrissons de moins de 1,2 kg ; le Bendy Bumper adapté aux nourrissons de plus de 1,2 kg, prématurés ou non ; et le Super Bendy pour les nourrissons de plus de 1,8 kg. La tige robuste permet d’ajuster le positionnement de plusieurs nourrissons, plus corpulents ou de patients pédiatriques.