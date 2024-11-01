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Gamme Bendy Bumper

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La gamme Bendy Bumper comprend des boudins de positionnement flexibles à mémoire de forme. Ils peuvent être modelés selon la forme souhaitée pour maintenir le nourrisson et stimuler le réflexe d’extension et de flexion des membres.

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Caractéristiques
Structure brevetée

Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage

Les produits de la gamme Bendy Bumper peuvent être modelés selon la forme souhaitée, qui reste fixée jusqu’au prochain modelage. Cette caractéristique unique de mémoire de forme est obtenue grâce à une tige métallique hermétiquement insérée dans une mousse épaisse.

Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage

Les produits de la gamme Bendy Bumper peuvent être modelés selon la forme souhaitée, qui reste fixée jusqu’au prochain modelage. Cette caractéristique unique de mémoire de forme est obtenue grâce à une tige métallique hermétiquement insérée dans une mousse épaisse.

Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage

Les produits de la gamme Bendy Bumper peuvent être modelés selon la forme souhaitée, qui reste fixée jusqu’au prochain modelage. Cette caractéristique unique de mémoire de forme est obtenue grâce à une tige métallique hermétiquement insérée dans une mousse épaisse.
Tige amovible

Tige amovible nettoyable et réutilisable

La tige hermétiquement insérée des modèles Baby Bendy et Bendy peut être retirée de son enveloppe à usage unique. Il suffit alors de nettoyer la tige pour la réutiliser dans une nouvelle enveloppe en mousse.

Tige amovible nettoyable et réutilisable

La tige hermétiquement insérée des modèles Baby Bendy et Bendy peut être retirée de son enveloppe à usage unique. Il suffit alors de nettoyer la tige pour la réutiliser dans une nouvelle enveloppe en mousse.

Tige amovible nettoyable et réutilisable

La tige hermétiquement insérée des modèles Baby Bendy et Bendy peut être retirée de son enveloppe à usage unique. Il suffit alors de nettoyer la tige pour la réutiliser dans une nouvelle enveloppe en mousse.
B3 Better Bendy Bumper

B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable

Disponible en deux tailles, le B3 Better Bendy Bumper est entièrement réutilisable, grâce à sa housse lavable en uréthane (Dermaplush) qui entoure la mousse et la tige. Il peut donc être nettoyé selon le protocole en vigueur dans chaque service hospitalier.

B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable

Disponible en deux tailles, le B3 Better Bendy Bumper est entièrement réutilisable, grâce à sa housse lavable en uréthane (Dermaplush) qui entoure la mousse et la tige. Il peut donc être nettoyé selon le protocole en vigueur dans chaque service hospitalier.

B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable

Disponible en deux tailles, le B3 Better Bendy Bumper est entièrement réutilisable, grâce à sa housse lavable en uréthane (Dermaplush) qui entoure la mousse et la tige. Il peut donc être nettoyé selon le protocole en vigueur dans chaque service hospitalier.
Deux types de housse

Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy

Tous les modèles de Bendy sont disponibles avec deux types de housse : lavable pour un usage multipatient ou jetable pour un usage monopatient.

Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy

Tous les modèles de Bendy sont disponibles avec deux types de housse : lavable pour un usage multipatient ou jetable pour un usage monopatient.

Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy

Tous les modèles de Bendy sont disponibles avec deux types de housse : lavable pour un usage multipatient ou jetable pour un usage monopatient.
Trois tailles de Bendy Bumper

Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent

Le boudin Bendy Bumper original existe en trois tailles : le Baby Bendy, conçu pour les nourrissons de moins de 1,2 kg ; le Bendy Bumper adapté aux nourrissons de plus de 1,2 kg, prématurés ou non ; et le Super Bendy pour les nourrissons de plus de 1,8 kg. La tige robuste permet d’ajuster le positionnement de plusieurs nourrissons, plus corpulents ou de patients pédiatriques.

Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent

Le boudin Bendy Bumper original existe en trois tailles : le Baby Bendy, conçu pour les nourrissons de moins de 1,2 kg ; le Bendy Bumper adapté aux nourrissons de plus de 1,2 kg, prématurés ou non ; et le Super Bendy pour les nourrissons de plus de 1,8 kg. La tige robuste permet d’ajuster le positionnement de plusieurs nourrissons, plus corpulents ou de patients pédiatriques.

Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent

Le boudin Bendy Bumper original existe en trois tailles : le Baby Bendy, conçu pour les nourrissons de moins de 1,2 kg ; le Bendy Bumper adapté aux nourrissons de plus de 1,2 kg, prématurés ou non ; et le Super Bendy pour les nourrissons de plus de 1,8 kg. La tige robuste permet d’ajuster le positionnement de plusieurs nourrissons, plus corpulents ou de patients pédiatriques.
  • Structure brevetée
  • Tige amovible
  • B3 Better Bendy Bumper
  • Deux types de housse
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Structure brevetée

Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage

Les produits de la gamme Bendy Bumper peuvent être modelés selon la forme souhaitée, qui reste fixée jusqu’au prochain modelage. Cette caractéristique unique de mémoire de forme est obtenue grâce à une tige métallique hermétiquement insérée dans une mousse épaisse.

Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage

Les produits de la gamme Bendy Bumper peuvent être modelés selon la forme souhaitée, qui reste fixée jusqu’au prochain modelage. Cette caractéristique unique de mémoire de forme est obtenue grâce à une tige métallique hermétiquement insérée dans une mousse épaisse.

Structure brevetée pour ses fonctions uniques de modelage

Les produits de la gamme Bendy Bumper peuvent être modelés selon la forme souhaitée, qui reste fixée jusqu’au prochain modelage. Cette caractéristique unique de mémoire de forme est obtenue grâce à une tige métallique hermétiquement insérée dans une mousse épaisse.
Tige amovible

Tige amovible nettoyable et réutilisable

La tige hermétiquement insérée des modèles Baby Bendy et Bendy peut être retirée de son enveloppe à usage unique. Il suffit alors de nettoyer la tige pour la réutiliser dans une nouvelle enveloppe en mousse.

Tige amovible nettoyable et réutilisable

La tige hermétiquement insérée des modèles Baby Bendy et Bendy peut être retirée de son enveloppe à usage unique. Il suffit alors de nettoyer la tige pour la réutiliser dans une nouvelle enveloppe en mousse.

Tige amovible nettoyable et réutilisable

La tige hermétiquement insérée des modèles Baby Bendy et Bendy peut être retirée de son enveloppe à usage unique. Il suffit alors de nettoyer la tige pour la réutiliser dans une nouvelle enveloppe en mousse.
B3 Better Bendy Bumper

B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable

Disponible en deux tailles, le B3 Better Bendy Bumper est entièrement réutilisable, grâce à sa housse lavable en uréthane (Dermaplush) qui entoure la mousse et la tige. Il peut donc être nettoyé selon le protocole en vigueur dans chaque service hospitalier.

B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable

Disponible en deux tailles, le B3 Better Bendy Bumper est entièrement réutilisable, grâce à sa housse lavable en uréthane (Dermaplush) qui entoure la mousse et la tige. Il peut donc être nettoyé selon le protocole en vigueur dans chaque service hospitalier.

B3 Better Bendy Bumper : entièrement réutilisable

Disponible en deux tailles, le B3 Better Bendy Bumper est entièrement réutilisable, grâce à sa housse lavable en uréthane (Dermaplush) qui entoure la mousse et la tige. Il peut donc être nettoyé selon le protocole en vigueur dans chaque service hospitalier.
Deux types de housse

Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy

Tous les modèles de Bendy sont disponibles avec deux types de housse : lavable pour un usage multipatient ou jetable pour un usage monopatient.

Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy

Tous les modèles de Bendy sont disponibles avec deux types de housse : lavable pour un usage multipatient ou jetable pour un usage monopatient.

Deux types de housse pour tous les modèles de Bendy

Tous les modèles de Bendy sont disponibles avec deux types de housse : lavable pour un usage multipatient ou jetable pour un usage monopatient.
Trois tailles de Bendy Bumper

Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent

Le boudin Bendy Bumper original existe en trois tailles : le Baby Bendy, conçu pour les nourrissons de moins de 1,2 kg ; le Bendy Bumper adapté aux nourrissons de plus de 1,2 kg, prématurés ou non ; et le Super Bendy pour les nourrissons de plus de 1,8 kg. La tige robuste permet d’ajuster le positionnement de plusieurs nourrissons, plus corpulents ou de patients pédiatriques.

Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent

Le boudin Bendy Bumper original existe en trois tailles : le Baby Bendy, conçu pour les nourrissons de moins de 1,2 kg ; le Bendy Bumper adapté aux nourrissons de plus de 1,2 kg, prématurés ou non ; et le Super Bendy pour les nourrissons de plus de 1,8 kg. La tige robuste permet d’ajuster le positionnement de plusieurs nourrissons, plus corpulents ou de patients pédiatriques.

Trois tailles de Bendy Bumper pour un usage polyvalent

Le boudin Bendy Bumper original existe en trois tailles : le Baby Bendy, conçu pour les nourrissons de moins de 1,2 kg ; le Bendy Bumper adapté aux nourrissons de plus de 1,2 kg, prématurés ou non ; et le Super Bendy pour les nourrissons de plus de 1,8 kg. La tige robuste permet d’ajuster le positionnement de plusieurs nourrissons, plus corpulents ou de patients pédiatriques.

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