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SnuggleUp

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Le SnuggleUp est un nid doux et confortable qui assure un positionnement approprié et offre une stabilité physiologique aux prématurés ou nourrissons malades. Une fois installé dans le SnuggleUp, le bébé peut être pesé, manipulé, examiné ou transporté.

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Caractéristiques
SnuggleUp à usage unique
SnuggleUp à usage unique : adapté à toutes les situations

SnuggleUp à usage unique : adapté à toutes les situations

Le SnuggleUp à usage unique est particulièrement utile lors des admissions, des actes thérapeutiques et du transport, ou en l’absence de services de blanchisserie. Il est composé de polyester non tissé doux et non inflammable. Il est disponible avec ou sans bandes auto-agrippantes amovibles permettant de maintenir les bras et jambes du nourrisson.

SnuggleUp à usage unique : adapté à toutes les situations

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Le SnuggleUp à usage unique est particulièrement utile lors des admissions, des actes thérapeutiques et du transport, ou en l’absence de services de blanchisserie. Il est composé de polyester non tissé doux et non inflammable. Il est disponible avec ou sans bandes auto-agrippantes amovibles permettant de maintenir les bras et jambes du nourrisson.

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Le SnuggleUp à usage unique est particulièrement utile lors des admissions, des actes thérapeutiques et du transport, ou en l’absence de services de blanchisserie. Il est composé de polyester non tissé doux et non inflammable. Il est disponible avec ou sans bandes auto-agrippantes amovibles permettant de maintenir les bras et jambes du nourrisson.
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SnuggleUp à usage unique : adapté à toutes les situations

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Le SnuggleUp à usage unique est particulièrement utile lors des admissions, des actes thérapeutiques et du transport, ou en l’absence de services de blanchisserie. Il est composé de polyester non tissé doux et non inflammable. Il est disponible avec ou sans bandes auto-agrippantes amovibles permettant de maintenir les bras et jambes du nourrisson.
Confortable

Confortable pour assurer le maintien du bébé en douceur

La protection en mousse rembourrée au niveau des pieds ainsi que les bandes souples ajustables n’entravent pas les mouvements, tout en permettant au nourrisson de conserver une position et une flexion adéquate.

Confortable pour assurer le maintien du bébé en douceur

La protection en mousse rembourrée au niveau des pieds ainsi que les bandes souples ajustables n’entravent pas les mouvements, tout en permettant au nourrisson de conserver une position et une flexion adéquate.

Confortable pour assurer le maintien du bébé en douceur

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SnuggleUp en tissu

SnuggleUp en tissu : réutilisable

Les SnuggleUp originaux en tissu sont composés de coton/polyester doux et lavable, tissé en mailles interlock. Ils peuvent donc être lavés et réutilisés.

SnuggleUp en tissu : réutilisable

Les SnuggleUp originaux en tissu sont composés de coton/polyester doux et lavable, tissé en mailles interlock. Ils peuvent donc être lavés et réutilisés.

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Le SnuggleUp à usage unique est particulièrement utile lors des admissions, des actes thérapeutiques et du transport, ou en l’absence de services de blanchisserie. Il est composé de polyester non tissé doux et non inflammable. Il est disponible avec ou sans bandes auto-agrippantes amovibles permettant de maintenir les bras et jambes du nourrisson.

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Confortable

Confortable pour assurer le maintien du bébé en douceur

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