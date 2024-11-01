Le SnuggleUp est un nid doux et confortable qui assure un positionnement approprié et offre une stabilité physiologique aux prématurés ou nourrissons malades. Une fois installé dans le SnuggleUp, le bébé peut être pesé, manipulé, examiné ou transporté.
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SnuggleUp à usage unique : adapté à toutes les situations
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Confortable pour assurer le maintien du bébé en douceur
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SnuggleUp en tissu : réutilisable
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SnuggleUp à usage unique : adapté à toutes les situations
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Confortable pour assurer le maintien du bébé en douceur
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SnuggleUp en tissu : réutilisable
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