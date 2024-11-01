SnuggleUp à usage unique : adapté à toutes les situations

Le SnuggleUp à usage unique est particulièrement utile lors des admissions, des actes thérapeutiques et du transport, ou en l’absence de services de blanchisserie. Il est composé de polyester non tissé doux et non inflammable. Il est disponible avec ou sans bandes auto-agrippantes amovibles permettant de maintenir les bras et jambes du nourrisson.