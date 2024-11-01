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Philips Children’s Medical Ventures a mis au point ces couches spécialement conçues pour les prématurés, afin que les nourrissons les plus petits puissent également bénéficier d’un meilleur confort et d’un positionnement favorisant leur développement.
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Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses
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Super absorbantes pour garder la peau du bébé bien au sec
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Forme favorisant un bon développement
Forme favorisant un bon développement
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Attaches repositionnables pour un ajustement optimal
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Trois tailles pour un ajustement confortable et personnalisé
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Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses
Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses
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Super absorbantes pour garder la peau du bébé bien au sec
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Forme favorisant un bon développement
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Attaches repositionnables pour un ajustement optimal
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Trois tailles pour un ajustement confortable et personnalisé
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