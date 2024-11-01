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Couches WeePee

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Philips Children’s Medical Ventures a mis au point ces couches spécialement conçues pour les prématurés, afin que les nourrissons les plus petits puissent également bénéficier d’un meilleur confort et d’un positionnement favorisant leur développement.

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Caractéristiques
Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses

Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses

Les couches WeePee sont froncées au niveau des cuisses grâce à deux élastiques souples, pour un meilleur confort et une forme adaptée qui limite les fuites.

Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses

Les couches WeePee sont froncées au niveau des cuisses grâce à deux élastiques souples, pour un meilleur confort et une forme adaptée qui limite les fuites.

Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses

Les couches WeePee sont froncées au niveau des cuisses grâce à deux élastiques souples, pour un meilleur confort et une forme adaptée qui limite les fuites.
Super absorbantes

Super absorbantes pour garder la peau du bébé bien au sec

Les couches WeePee peuvent absorber jusqu’à 70 cc de liquide selon la taille. Taille XS : 25 cc ; taille S : 50 cc ; taille M : 70 cc.

Super absorbantes pour garder la peau du bébé bien au sec

Les couches WeePee peuvent absorber jusqu’à 70 cc de liquide selon la taille. Taille XS : 25 cc ; taille S : 50 cc ; taille M : 70 cc.

Super absorbantes pour garder la peau du bébé bien au sec

Les couches WeePee peuvent absorber jusqu’à 70 cc de liquide selon la taille. Taille XS : 25 cc ; taille S : 50 cc ; taille M : 70 cc.
Forme

Forme favorisant un bon développement

Leur forme adaptée permet aux nourrissons d’adopter un positionnement favorisant leur développement.

Forme favorisant un bon développement

Leur forme adaptée permet aux nourrissons d’adopter un positionnement favorisant leur développement.

Forme favorisant un bon développement

Leur forme adaptée permet aux nourrissons d’adopter un positionnement favorisant leur développement.
Attaches repositionnables

Attaches repositionnables pour un ajustement optimal

Les attaches sont souples et légères, ce qui facilite l’ajustement et assure un confort optimal au nourrisson. De plus, elles n’adhèrent pas à la peau du bébé.

Attaches repositionnables pour un ajustement optimal

Les attaches sont souples et légères, ce qui facilite l’ajustement et assure un confort optimal au nourrisson. De plus, elles n’adhèrent pas à la peau du bébé.

Attaches repositionnables pour un ajustement optimal

Les attaches sont souples et légères, ce qui facilite l’ajustement et assure un confort optimal au nourrisson. De plus, elles n’adhèrent pas à la peau du bébé.
Trois tailles

Trois tailles pour un ajustement confortable et personnalisé

Les couches WeePee sont disponibles en trois tailles afin de s’adapter au mieux à la morphologie du nourrisson. Le code couleur des paquets permet de rapidement identifier les tailles. Tailles disponibles : XS (violet, pour les bébés de moins de 800 g), S (turquoise, pour les bébés de 800 g à 1,25 kg) et M (orange, pour les bébés de 1,25 à 2,25 kg).

Trois tailles pour un ajustement confortable et personnalisé

Les couches WeePee sont disponibles en trois tailles afin de s’adapter au mieux à la morphologie du nourrisson. Le code couleur des paquets permet de rapidement identifier les tailles. Tailles disponibles : XS (violet, pour les bébés de moins de 800 g), S (turquoise, pour les bébés de 800 g à 1,25 kg) et M (orange, pour les bébés de 1,25 à 2,25 kg).

Trois tailles pour un ajustement confortable et personnalisé

Les couches WeePee sont disponibles en trois tailles afin de s’adapter au mieux à la morphologie du nourrisson. Le code couleur des paquets permet de rapidement identifier les tailles. Tailles disponibles : XS (violet, pour les bébés de moins de 800 g), S (turquoise, pour les bébés de 800 g à 1,25 kg) et M (orange, pour les bébés de 1,25 à 2,25 kg).
  • Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses
  • Super absorbantes
  • Forme
  • Attaches repositionnables
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Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses

Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses

Les couches WeePee sont froncées au niveau des cuisses grâce à deux élastiques souples, pour un meilleur confort et une forme adaptée qui limite les fuites.

Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses

Les couches WeePee sont froncées au niveau des cuisses grâce à deux élastiques souples, pour un meilleur confort et une forme adaptée qui limite les fuites.

Fronces élastiquées, souples au niveau des cuisses

Les couches WeePee sont froncées au niveau des cuisses grâce à deux élastiques souples, pour un meilleur confort et une forme adaptée qui limite les fuites.
Super absorbantes

Super absorbantes pour garder la peau du bébé bien au sec

Les couches WeePee peuvent absorber jusqu’à 70 cc de liquide selon la taille. Taille XS : 25 cc ; taille S : 50 cc ; taille M : 70 cc.

Super absorbantes pour garder la peau du bébé bien au sec

Les couches WeePee peuvent absorber jusqu’à 70 cc de liquide selon la taille. Taille XS : 25 cc ; taille S : 50 cc ; taille M : 70 cc.

Super absorbantes pour garder la peau du bébé bien au sec

Les couches WeePee peuvent absorber jusqu’à 70 cc de liquide selon la taille. Taille XS : 25 cc ; taille S : 50 cc ; taille M : 70 cc.
Forme

Forme favorisant un bon développement

Leur forme adaptée permet aux nourrissons d’adopter un positionnement favorisant leur développement.

Forme favorisant un bon développement

Leur forme adaptée permet aux nourrissons d’adopter un positionnement favorisant leur développement.

Forme favorisant un bon développement

Leur forme adaptée permet aux nourrissons d’adopter un positionnement favorisant leur développement.
Attaches repositionnables

Attaches repositionnables pour un ajustement optimal

Les attaches sont souples et légères, ce qui facilite l’ajustement et assure un confort optimal au nourrisson. De plus, elles n’adhèrent pas à la peau du bébé.

Attaches repositionnables pour un ajustement optimal

Les attaches sont souples et légères, ce qui facilite l’ajustement et assure un confort optimal au nourrisson. De plus, elles n’adhèrent pas à la peau du bébé.

Attaches repositionnables pour un ajustement optimal

Les attaches sont souples et légères, ce qui facilite l’ajustement et assure un confort optimal au nourrisson. De plus, elles n’adhèrent pas à la peau du bébé.
Trois tailles

Trois tailles pour un ajustement confortable et personnalisé

Les couches WeePee sont disponibles en trois tailles afin de s’adapter au mieux à la morphologie du nourrisson. Le code couleur des paquets permet de rapidement identifier les tailles. Tailles disponibles : XS (violet, pour les bébés de moins de 800 g), S (turquoise, pour les bébés de 800 g à 1,25 kg) et M (orange, pour les bébés de 1,25 à 2,25 kg).

Trois tailles pour un ajustement confortable et personnalisé

Les couches WeePee sont disponibles en trois tailles afin de s’adapter au mieux à la morphologie du nourrisson. Le code couleur des paquets permet de rapidement identifier les tailles. Tailles disponibles : XS (violet, pour les bébés de moins de 800 g), S (turquoise, pour les bébés de 800 g à 1,25 kg) et M (orange, pour les bébés de 1,25 à 2,25 kg).

Trois tailles pour un ajustement confortable et personnalisé

Les couches WeePee sont disponibles en trois tailles afin de s’adapter au mieux à la morphologie du nourrisson. Le code couleur des paquets permet de rapidement identifier les tailles. Tailles disponibles : XS (violet, pour les bébés de moins de 800 g), S (turquoise, pour les bébés de 800 g à 1,25 kg) et M (orange, pour les bébés de 1,25 à 2,25 kg).

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