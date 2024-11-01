Trois tailles pour un ajustement confortable et personnalisé

Les couches WeePee sont disponibles en trois tailles afin de s’adapter au mieux à la morphologie du nourrisson. Le code couleur des paquets permet de rapidement identifier les tailles. Tailles disponibles : XS (violet, pour les bébés de moins de 800 g), S (turquoise, pour les bébés de 800 g à 1,25 kg) et M (orange, pour les bébés de 1,25 à 2,25 kg).