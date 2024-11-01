Le Wedgie est un coussinet de forme légèrement triangulaire permettant de repositionner légèrement ou de soulager les points de pression cutanée du nourrisson lorsqu’il est couché sur le côté, afin d’améliorer son confort. Il peut également servir de support à un circuit de ventilation.
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Gel non toxique pour plus de flexibilité et de stabilité
Le Wedgie est rempli d’un gel non toxique assurant un maintien souple et stable, qui répond à presque tous vos besoins cliniques en matière d’aide au positionnement.
Gel non toxique pour plus de flexibilité et de stabilité
Le Wedgie est rempli d’un gel non toxique assurant un maintien souple et stable, qui répond à presque tous vos besoins cliniques en matière d’aide au positionnement.
Gel non toxique pour plus de flexibilité et de stabilité
Le Wedgie est rempli d’un gel non toxique assurant un maintien souple et stable, qui répond à presque tous vos besoins cliniques en matière d’aide au positionnement.
Conception multifonctionnelle
Conception multifonctionnelle : prise en charge des dispositifs de soins
Le Wedgie permet d’améliorer le confort du nourrisson dans diverses positions. Il peut également servir de support à certains équipements médicaux tels que les circuits de ventilation, afin d’éviter les tiraillements au niveau de la bouche du bébé.
Conception multifonctionnelle : prise en charge des dispositifs de soins
Le Wedgie permet d’améliorer le confort du nourrisson dans diverses positions. Il peut également servir de support à certains équipements médicaux tels que les circuits de ventilation, afin d’éviter les tiraillements au niveau de la bouche du bébé.
Conception multifonctionnelle : prise en charge des dispositifs de soins
Le Wedgie permet d’améliorer le confort du nourrisson dans diverses positions. Il peut également servir de support à certains équipements médicaux tels que les circuits de ventilation, afin d’éviter les tiraillements au niveau de la bouche du bébé.
Gel non toxique pour plus de flexibilité et de stabilité
Le Wedgie est rempli d’un gel non toxique assurant un maintien souple et stable, qui répond à presque tous vos besoins cliniques en matière d’aide au positionnement.
Gel non toxique pour plus de flexibilité et de stabilité
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Gel non toxique pour plus de flexibilité et de stabilité
Le Wedgie est rempli d’un gel non toxique assurant un maintien souple et stable, qui répond à presque tous vos besoins cliniques en matière d’aide au positionnement.
Conception multifonctionnelle
Conception multifonctionnelle : prise en charge des dispositifs de soins
Le Wedgie permet d’améliorer le confort du nourrisson dans diverses positions. Il peut également servir de support à certains équipements médicaux tels que les circuits de ventilation, afin d’éviter les tiraillements au niveau de la bouche du bébé.
Conception multifonctionnelle : prise en charge des dispositifs de soins
Le Wedgie permet d’améliorer le confort du nourrisson dans diverses positions. Il peut également servir de support à certains équipements médicaux tels que les circuits de ventilation, afin d’éviter les tiraillements au niveau de la bouche du bébé.
Conception multifonctionnelle : prise en charge des dispositifs de soins
Le Wedgie permet d’améliorer le confort du nourrisson dans diverses positions. Il peut également servir de support à certains équipements médicaux tels que les circuits de ventilation, afin d’éviter les tiraillements au niveau de la bouche du bébé.
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