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Sidestream LoFlo EtCO₂ Nasal Cannula, Adult

Consommables de capnographie

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Ce produit est le remplaçant direct du M2744A (989803144421). La surveillance par voie aspirative est un choix adapté aux patients non intubés qui respirent spontanément ainsi qu’à ceux nécessitant une intubation au cours d’une anesthésie ou d’une sédation consciente de courte durée. Les capteurs de CO₂fe à faible débit utilisent le même serveur d’extension, ce qui permet d’utiliser les deux capteurs avec le même moniteur. Aucune calibration n’est nécessaire. La stabilité des capteurs dans le temps est assurée grâce à la validation automatique et continue des informations de calibration. À utiliser avec une sonde endotrachéale > 4 mm. Tubulures de déshumidification incluses pour les environnements très humides.

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Fiche technique

Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Voie aspirative
Type de patient
  • Adulte
Patient intubé ou non intubé
  • Non intubé
Longueur de la ligne
  • 2,5 m
Sous oxygène
  • Non
Court terme ou long terme
  • Court terme
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • Oui
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec le matériel d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Capnographie
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 0,320 kg
Conditionnement
  • 1 boîte de 10
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Voie aspirative
Type de patient
  • Adulte
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • Oui
Catégorie de produit
  • Gaz
Voir toutes les caractéristiques
Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Voie aspirative
Type de patient
  • Adulte
Patient intubé ou non intubé
  • Non intubé
Longueur de la ligne
  • 2,5 m
Sous oxygène
  • Non
Court terme ou long terme
  • Court terme
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • Oui
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec le matériel d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Capnographie
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 0,320 kg
Conditionnement
  • 1 boîte de 10
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile

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