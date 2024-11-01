Ce produit est le remplaçant direct du M2744A (989803144421). La surveillance par voie aspirative est un choix adapté aux patients non intubés qui respirent spontanément ainsi qu’à ceux nécessitant une intubation au cours d’une anesthésie ou d’une sédation consciente de courte durée. Les capteurs de CO₂fe à faible débit utilisent le même serveur d’extension, ce qui permet d’utiliser les deux capteurs avec le même moniteur. Aucune calibration n’est nécessaire. La stabilité des capteurs dans le temps est assurée grâce à la validation automatique et continue des informations de calibration. À utiliser avec une sonde endotrachéale > 4 mm. Tubulures de déshumidification incluses pour les environnements très humides.
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