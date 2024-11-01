Conforme à la norme AAMI. Destiné aux nourrissons pesant moins de 10 kg. Longueur du câble : 100,61 cm. À utiliser de préférence avec les électrodes ECG néonatales (25) référence 989803179051.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Unité de mesure
|
|À usage unique ou réutilisable
|
|Type de patient
|
|Poids patient recommandé
|
|Longueur du câble
|
|Compatible avec l’équipement Philips
|
|Compatible avec les consommables Philips
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Poids
|
|Unité de mesure
|
|À usage unique ou réutilisable
|
|Unité de mesure
|
|À usage unique ou réutilisable
|
|Type de patient
|
|Poids patient recommandé
|
|Longueur du câble
|
|Compatible avec l’équipement Philips
|
|Compatible avec les consommables Philips
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Poids
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.