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Unité de mesure
  • À l’unité
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Type de patient
  • Adulte, enfant, nourrisson et nouveau-né
Compatible avec l’équipement Philips
  • 865471 (Expression IP5), 866162 (MR Patient Care Portal 5000)
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Poids
  • 1,318 kg avec boîte
Certification CE
  • Oui
Informations sur le produit
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