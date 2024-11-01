Bras de support mural (40,64 cm) – avec réglage de l’inclinaison, de l’orientation et de la hauteur – destiné à l’Expression IP5 et composant du système de montage du MR Patient Care Portal 5000 (plaque de montage et dispositif de montage de l’unité de bureau pour MR Patient Care Portal 5000 non fournis).
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|Unité de mesure
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|À usage unique ou réutilisable
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|Type de patient
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|Compatible avec l’équipement Philips
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|Compatible avec les consommables Philips
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|Stérile ou non stérile
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Poids
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|Certification CE
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|À usage unique ou réutilisable
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