En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Essential (865353)
Compatible avec les consommables Philips
989803166551
989803166561
989803166571
989803166581
989803167111
989803166531
989803166541
Stérile ou non stérile
Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Poids
0,374 kg
Certification CE
Oui
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.